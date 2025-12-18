BlaBlaCar prevé más de 310.000 viajes en coche compartido en la primera semana de Navidad, un 10% más

Archivo - BlaBlaCar - BLABLACAR - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar, plataforma de viajes compartidos, prevé registrar más de 310.000 viajes en España desde este viernes y durante la próxima semana de Navidad, lo que supone un 10% más en comparación con las mismas fechas del año pasado.

Estos trayectos tendrán una distancia media de 240 kilómetros y un coste medio en torno a los 16 euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los principales destinos previstos para estos días, por volumen de viajes, son Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Valencia y Murcia. Entre los ejes más populares durante la temporada festiva destacan rutas como Madrid-Valencia, Madrid-Murcia, Madrid-Sevilla, Barcelona-Valencia o Granada-Sevilla.

Este incremento en la actividad se atribuye, entre otros factores, a que el coche compartido se está desarrollando cada vez más en pequeños y medianos municipios que no tienen apenas alternativas de movilidad colectiva.

De hecho, en el último año BlaBlaCar ha conectado el 87% de las localidades españolas, debido en parte a la tecnología Boost de la plataforma, por la que el 45% de los viajes ya se realizan con origen o destino en una parada intermedia de los trayectos originalmente publicados por los conductores.

Para facilitar los desplazamientos navideños, BlaBlaCar ofrecerá hasta el 12 de enero un descuento del 50% a los pasajeros elegibles después de su primer viaje a través del 'BlaBlaBono Energético', que premia el ahorro energético de los usuarios con incentivos directos gracias al sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Esta iniciativa da continuidad a la oferta implementada en verano por la plataforma, que permitió a los conductores ahorrar una media de 32 euros por viaje y, para los pasajeros, conseguir descuentos de 9 euros de media.

BlaBlaCar también permite a través de su plataforma la compra de billetes de autobús y tren. En este sentido, las rutas de tren más populares en la plataforma son Madrid-Valencia, Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla, Madrid-Murcia, Barcelona-Valencia o Alicante-Madrid.

En relación con los autobuses internacionales de BlaBlaCar, la plataforma conectará España con más de 70 destinos europeos en siete países, destacando rutas como Barcelona-Perpignan, Barcelona-Toulouse, Barcelona-Paris, Barcelona-Montpellier o Biarritz-Donostia/San Sebastián, entre otros destinos internacionales.