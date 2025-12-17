BlackRock sitúa en el 12,62% su participación en Naturgy

Archivo - FILED - 06 November 2018, Bavaria, Munich: The logo of the American multinational investment company BlackRock can be seen in the lobby of the company's office in Munich. Photo: Lino Mirgeler/dpa - Lino Mirgeler/dpa - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

BlackRock ha situado su participación en el accionariado de Naturgy en el 12,626% tras desprenderse la pasada semana Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad del fondo estadounidense, de un 7,1%.

Así, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se explicita que la participación que ostentaba el mayor fondo privado del mundo antes de la operación era del 18,831%.

La participación actual se desglosa en 121,53 millones de acciones que posee de forma indirecta representativas del 12,534% del capital, más 85.307 derechos de voto (0,009% del capital) mediante instrumentos financieros y 801.820 derechos de voto (0,083% del capital) a través de derivados financieros denominados CFD o contratos por diferencias.

BlackRock explica al supervisor que ha rebajado su participación en la energética por debajo del 15% y que las acciones e instrumentos financieros a los que alude este desglose corresponden a fondos gestionados por inversores bajo del control de la firma.

GIP dio mandato hace una semana a JP Morgan para colocar hasta unos 69 millones de acciones de Naturgy, aproximadamente el 7,1% del capital social, a través de una operación de "accelerated bookbuilt offering" dirigida solo a inversores cualificados.

La colocación se cerró con la venta de 68.825.911 acciones a 24,75 euros por título, lo que supuso un importe total de unos 1.703,4 millones de euros. Ese precio implicó un descuento cercano al 5,4% respecto al cierre previo de Naturgy en bolsa (26,16 euros por acción), algo habitual en este tipo de colocaciones aceleradas de grandes bloques.

El vendedor asumió además un compromiso de 'lock-up' de 90 días sin vender más acciones, salvo las excepciones típicas en este tipo de transacciones.

Tras la operación BlackRock se mantiene aún como cuarto accionista significativo en el núcleo duro. La venta se enmarca en una desinversión progresiva de GIP en Naturgy después de casi una década en el capital, tras su entrada en 2016 con un 20% adquirido a Repsol y Criteria.

CriteriaCaixa, con alrededor del 24% del capital, se mantiene como primer accionista de Naturgy, mientras que Rioja/CVC, con en torno al 18,58%, se configura como segundo accionista relevante, seguido del fondo australiano IFM Investors con aproximadamente el 15,17% del accionariado.

El resto del capital se reparte entre la autocartera de Naturgy y el 'free float' en manos de inversores institucionales y minoristas, que ha aumentado tras esta desinversión. Este incremento del capital flotante forma parte de los objetivos estratégicos de la compañía para mejorar la liquidez del valor y su presencia en índices.