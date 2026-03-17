BlackRock supera el 5% en el capital de Cellnex, valorado en 1.000 millones

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Castellana 81 Meeting Place, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). Cellnex registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo qu - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

BlackRock ha elevado su participación en el capital social de Cellnex del 4,938% al 5,002%, máximos desde julio del año pasado, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este porcentaje, un 4,771% de los derechos de voto atribuidos a las acciones lo posee de forma indirecta y un 0,231% a través de instrumentos financieros.

En concreto, el paquete accionarial total de la gestora de fondos en la torrera asciende a 34.135.481 títulos, que, según los precios de mercado actuales --29,7 euros por acción en Bolsa a las 17.00 horas de este martes--, está valorado en unos 1.014 millones de euros.

En este contexto, las acciones de Cellnex subían un 2,1% a las 17.00 horas en el Ibex 35, hasta situarse en 29,7 euros por título.

PIERDE 361 MILLONES

Cellnex registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar, aproximadamente, por 13 veces los 'números rojos' de 28 millones anotados un año antes, debido a extraordinarios, si bien la empresa ha reafirmado sus previsiones para 2027.

El operador español de torres e infraestructuras de telecomunicaciones ha explicado que el resultado negativo recoge el impacto puntual del plan de reorganización en España y de deterioros de valor, que lastraron la última línea de la cuenta de resultados a pesar de la "fuerte" mejora operativa.

Entre enero y diciembre de 2025, Cellnex obtuvo unos ingresos de 4.418 millones de euros, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.317 millones, un 2,1% menos, mientras que el Ebitda después de arrendamientos (Ebitdaal) alcanzó los 2.484 millones de euros, un 4% más.