Bodega Numanthia impulsa un modelo de viticultura sostenible de la mano de Grefa

Sostenibilidad en la bodega - BODEGA NUMANTHIA

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bodega Numanthia, que pertenece al grupo francés de lujo LVMH, impulsa un modelo de viticultura sostenible en colaboración con Grefa, según informa en un comunicado.

En concreto, esta alianza tiene como objetivo potenciar el ecosistema de los viñedos y fortalecer su resiliencia ecológica. Así, la bodega española centra su filosofía en la sostenibilidad y, desde 2021, impulsa un ambicioso proyecto de conservación para promover la biodiversidad en sus viñedos.

Durante la jornada, el equipo de la bodega mostró los avances alcanzados y las nuevas iniciativas que generan un impacto directo en la biodiversidad. Los viñedos de Numanthia se gestionan bajo principios de agricultura ecológica y regenerativa, apostando por una relación profunda y equilibrada con la naturaleza.

Así, gracias a la labor de Grefa y a un exhaustivo inventario realizado entre 2023 y 2024 en Las Arras y otras parcelas, se ha identificado una diversidad notable de quirópteros e insectos polinizadores, incluyendo especies en estado crítico de conservación, así como una amplia riqueza de flora y fauna locales.

El proyecto refleja su visión de considerar el viñedo como un ecosistema complejo donde interactúan muchos organismos vivos, en el que la vitalidad de la fauna y flora silvestre se traduce directamente en una mayor salud y resiliencia de las cepas.

Durante la jornada, se incorporaron nuevos elementos de vegetación permanente, incluyendo la plantación de setos y la instalación de cajas nido. Estas acciones se presentan como infraestructuras pensadas para la vida y la sostenibilidad del viñedo.

El trabajo de Bodega Numanthia en sostenibilidad se enmarca en el programa corporativo Living Soils Living Together de Moët Hennessy, una iniciativa global que busca mitigar el cambio climático, regenerar los suelos y fomentar un modelo agrícola más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.