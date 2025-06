Bodegas La Horra (Burgos) inaugura su nueva bodega sostenible tras invertir 9,5 millones

La nueva bodega proyectada por Carme Pinós está plenamente integrada en el paisaje de Ribera del Duero y comprometida con la sostenibilidad

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bodegas La Horra, situada en La Horra (Burgos) en plena Ribera del Duero y propiedad del Grupo Roda, ha inaugurado este vienres su nueva bodega tras invertir 9,5 millones de euros bajo criterios de sostenibilidad, integrada en el paisaje e inspirada en la arquitectura tradicional de las bodegas de la zona.

En concreto, la bodega, proyectada por la Premio Nacional de Arquitectura 2021, Carme Pinós, supone la consolidación del proyecto de Bodegas La Horra, que empezó su andadura en 2009. En una primera fase, se levantó la nave de elaboración para vinificar las primeras añadas de Corimbo y Corimbo I, en una segunda, finalizada en 2015, se construyó la zona de crianza y el botellero y en 2023, se inició la tercera fase, junto con el Estudio Carme Pinós, que culmina este viernes, según informa en un comunicado.

"Tras 16 años desde que iniciáramos nuestra andadura en Ribera de Duero, encontrando una zona vitivinícola inigualable para la elaboración de tempranillo, hoy damos un gran paso al inaugurar la bodega definitiva, sostenible y de alta eficiencia energética y que nuestro equipo, junto a Carme Pinós y su estudio, han desarrollado a la perfección. La nueva bodega refuerza nuestra presencia en Ribera del Duero, con la que esperamos, además, contribuir al desarrollo económico en la zona", ha señalado el presidente del Grupo Roda, Mario Rotllant, durante la puesta de largo de la nueva bodega.

Por su parte, el director general de Grupo Roda, Agustín Santolaya, ha señalado que Corimbo y Corimbo I "recogen cada detalle de este magnífico entorno, un paisaje formado por lomas de suelos pobres y calizos, coronadas por pinares y llenas de plantas aromáticas".

"Carme Pinós captó de inmediato nuestra filosofía y ha diseñado una bodega que permite extraer cada matiz de este territorio con delicadeza: utilizando la gravedad, la temperatura natural del subsuelo y el movimiento del aire a través de zarceras que recuerdan a las antiguas bodegas de los pueblos de la zona. Todo esto, con una belleza increíble, en un conjunto arquitectónico que a veces parece que no existe y otras deja una impronta imposible de olvidar", ha indicado.

Por su parte, la arquitecta y premio Nacional de Arquitectura 2021, Carme Pinós, ha calificado de "reto maravilloso" este encargo de "crear un edificio dentro de un paisaje". "Mi idea es que la arquitectura forme parte del entorno sin imponerse, casi en simbiosis con la tierra. Me he inspirado en la historia de la construcción de las bodegas en esa zona y gracias a eso he llegado a hacer un proyecto coherente con la identidad del lugar", ha señalado.

4.700 METROS CUADRADOS DE BODEGA

La nueva bodega se sitúa en la parte norte de la finca, junto a un extenso pinar, y ocupa una superficie de 4.700 metros cuadrados, dedicados a la elaboración, crianza y embotellado de los vinos Corimbo y Corimbo I. Así, las naves existentes, construidas en fases anteriores, funcionarán como centro logístico.

El espacio se presenta como una obra sobria y elocuente, excavada parcialmente en una ladera orientada al sur. Su integración en el paisaje se basa en el esquema tradicional de las bodegas subterráneas de la Ribera del Duero, combinando raíces históricas con innovación contemporánea.

De esta forma, el edificio, semienterrado, se beneficia de la geotermia para mantener una temperatura constante sin intervención mecánica. La cubierta, en forma de gran teja invertida de hormigón visto, se adapta a las curvas de nivel del terreno y acogerá un jardín de plantas autóctonas.

Al sur, la bodega se despliega en estratos y rampas que favorecen la vinificación por gravedad y ofrecen una experiencia espacial fluida tanto para el equipo técnico como para los visitantes. Uno de los elementos clave del proyecto es su sistema de ventilación pasiva, inspirado en las zarceras tradicionales: chimeneas verticales que permiten renovar el aire y regular la humedad sin necesidad de maquinaria.

Bodegas La Horra nació hace 15 años con el objetivo de elaborar vinos que reflejaran el paisaje de la Ribera del Duero burgalesa y arrancará una nueva etapa en este espacio donde la arquitectura, territorio y vino se funden en una expresión única.