Las bodegas lamentan que varias regiones reduzcan el apoyo a la promoción del vino en este momento crítico

Archivo - Vendimia y carga de uvas - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Vino (FEV) ha mostrado su "profunda preocupación y desacuerdo" por la decisión de varias comunidades autónomas de reducir el apoyo a la promoción del vino en un momento crítico para el sector.

En concreto, las bodegas han lamentado la decisión adoptada en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de dejar sin efecto el incremento de la intensidad de ayuda para la medida de promoción del sector vitivinícola, que había sido aprobado el pasado mes de marzo, según informan en un comunicado.

Así, tras la votación celebrada el pasado 7 de julio, el porcentaje máximo de financiación pública para estas acciones volverá a situarse en el 50%, anulando la subida al 60% acordada previamente.

Una decisión que salió adelante tras la impugnación del primer acuerdo por parte de La Rioja y el voto contrario posterior de diez comunidades autónomas (Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad de Madrid), que se opusieron a mantener el incremento aprobado meses atrás. Frente a ellas, otras ocho regiones defendieron conservar el nivel de apoyo del 60%.

La FEV considera que esta rectificación constituye un "grave error estratégico" en un momento "especialmente delicado" para las bodegas españolas y además va en contra de lo aprobado por el Parlamento Europeo en el 'Paquete Vino' y, por tanto, de los deseos de la Comisión Europea y el Consejo.

Mientras los principales indicadores del comercio exterior vienen reflejando dificultades y una evolución negativa en numerosos mercados internacionales, la promoción y la apertura de nuevas oportunidades comerciales deberían ser una prioridad absoluta para todas las administraciones públicas.

"Resulta difícil comprender que, precisamente cuando el sector necesita reforzar su presencia en los mercados y recuperar dinamismo comercial, se opte por reducir los recursos disponibles para una de las herramientas más eficaces de la política vitivinícola europea", ha señalado el director general de la FEV, José Luis Benítez.

Benítez ha subrayado que "la promoción no es un gasto sino una inversión necesaria para generar valor, sostener el empleo, consolidar la actividad económica de las zonas rurales y garantizar la viabilidad de miles de bodegas que dependen de su capacidad para vender sus productos en mercados cada vez más competitivos".

Las bodegas han indicado que esta decisión de las CCAA resulta "aún más difícil" de entender si se tiene en cuenta que el incremento al 60% había sido ya acordado previamente y que, según ha podido conocer la FEV, incluso se habían emitido resoluciones de ayuda al amparo de dicho acuerdo.

De esta forma, aseguran que esta situación genera "incertidumbre y transmite un mensaje contradictorio" al sector, que necesita "estabilidad y previsibilidad" para planificar sus inversiones y estrategias comerciales a medio plazo.

La FEV considera "especialmente preocupante" que determinadas administraciones autonómicas estén apostando por reorientar recursos hacia medidas como el arranque de viñedo o la reducción del potencial productivo en lugar de reforzar los mecanismos que permiten comercializar el vino ya elaborado.

De esta forma, respetando las competencias y prioridades de cada territorio, la Federación defiende que el futuro del sector no puede construirse sobre políticas centradas exclusivamente en la reducción de capacidad, sino sobre estrategias que impulsen la creación de valor, la internacionalización, la innovación y el crecimiento de la demanda.

En este sentido, hace un llamamiento a que las comunidades autónomas reconsideren su postura y también al Gobierno para que simplifique la gestión y justificación de estas ayudas, cuya complejidad muchas veces hace que cada vez más bodegas renuncien a solicitarlas.

"El vino español necesita más mercado, no menos viñedo. Necesita más herramientas para competir, más apoyo a la promoción y más ambición comercial. Apostar por disminuir el respaldo a las acciones promocionales equivale a debilitar uno de los pocos instrumentos capaces de generar retornos directos y medibles para las bodegas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que cuentan con menores recursos propios para acceder a los mercados internacionales", ha reiterado el director general de la FEV.