El BOE publica la subida salarial del 3% para las agencias, firmada hace cinco meses entre CEAV y Valorian

Archivo - CEAV y Valorian firman el acuerdo el pasado mes de junio para una subida salarial del 3% en las agencias de viajes en 2025. - VALORIAN - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo convenio colectivo de ámbito estatal para las agencias de viajes, que contempla una subida salarial del 3% para este año, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

El acuerdo fue suscrito con fecha 10 de junio, de una parte, por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), en representación de las empresas del sector, y de otra, por el sindicato mayoritario Valorian, en representación de los trabajadores afectados.

Además, el nuevo convenio contempla la inclusión de limitar la cláusula de compensación y absorción a salarios superiores a 24.200 euros a tiempo completo, siempre y cuando tengan algún plus absorbible.

Sí se podrá aplicar la compensación y absorción a aquellas personas trabajadoras que, desde el 1 de enero, y hasta la publicación del convenio en el BOE, hayan tenido un incremento salarial en cuyo caso, se podrá compensar y absorber por el importe de dicho incremento hasta un máximo de 3% o referido a las nuevas contrataciones con salarios pactados desde el 1 de enero.

En cuanto a otros cambios, el texto también dispone del compromiso de un protocolo referido a las personas LGTBI en las empresas o el reconocimiento de nuevas licencias retribuidas por emergencias climáticas, por donación de órganos y tejidos y por urgencia familiar imprevista.

También se elimina la reducción de los días de lactancia acumulada en caso de excedencias por guarda legal y se establece su cálculo personalizado en función de la jornada laboral de la persona solicitante. Asimismo, otra novedad es la introducción de la ampliación de los permisos por nacimiento, contemplando a ambos progenitores y la acumulación de semanas en el caso de monoparentales.

En un comunicado, Valorian ha destacado que, pese a ser un convenio corto y de transición, se contemplan "cambios relevantes" "que consolidan mayores derechos para los agentes de viajes".

Tras la firma del acuerdo, desde el sindicato se emplazó a todas las partes a asumir el compromiso de seguir trabajando durante 2025 para avanzar en la negociación del texto de convenio para los próximos años. "Es imprescindible incluir mejoras laborales que modernicen y hagan más atractivo el sector para la captación de una nueva generación de profesionales", añadió al respecto.