Booking prepara un ERE para su plantilla en España

Archivo - Logo de Booking en su portal. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de reserva de alojamientos Booking está preparando un expediente de regulación de empleo (ERE) para su plantilla en España, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este viernes y ha adelantado 'El Periódico'.

La empresa ha explicado que está "revisando la estructura" de la organización en varios mercados para asegurar, textualmente, seguir siendo ágiles, competitivos y continuar impulsando la innovación centrada en el cliente.

Ha añadido que el proceso de consulta de los despidos "aún está en curso", por lo que no ha compartido cifras de los posibles afectados por los despidos ni en qué centros de trabajo se realizarán.