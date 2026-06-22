Botín, Montia, Pastelerías Mallorca o Sen Omakase, galardonados en los Premios de Gastronomía de Madrid

Archivo - El restaurante Botín - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Botín, Montia, Pastelerías Mallorca o Sen Omakase han sido algunos de los galardonados por la Academia Madrileña de Gastronomía, que ha celebrado la X edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid en una gala que ha tenido lugar este lunes en la Real Casa de Correos de la capital.

En concreto, estos premios, organizados por la Academia Madrileña de Gastronomía, nacieron en 2016 con el objetivo de reconocer el trabajo de todas aquellas personas que engrandecen la gastronomía madrileña: cocineros, productores, hosteleros, jefes de sala, sumilleres, comerciantes y empresarios.

En esta edición, el galardón a mejor restaurante ha recaído en Montia, ubicado en San Lorenzo de El Escorial, donde el chef Dani Ochoa ha construido una de las propuestas gastronómicas más personales y coherentes del panorama nacional y que cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

El Pedrusco de Aldealcorvo de los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro, tercera generación al frente de este emblemático asador castellano ubicado en Chamberí, se ha llevado el premio como mejor restaurante de producto y casa de comidas, mientras que el premio a la mejor sala y sumiller ha sido para Luis García de la Navarra, presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres durante nueve años y al frente, junto a su hermano Pedro, del restaurante García de la Navarra.

El premio al mejor puesto de mercado ha recaído este año en LaLópez, ubicado en el Mercado de Antón Martín, Liderado por Sergio Mayor y Mai López, este espacio ha logrado transformar un puesto de mercado en una auténtica casa de comidas contemporánea, donde conviven el producto, la creatividad y una cuidada selección de vinos.

Mientras que el galardón a la mejor propuesta de cocina internacional fue para Sen Omakase, que ha revolucionado la oferta japonesa de la capital con una propuesta que apuesta por la autenticidad, la técnica y el respeto por la tradición nipona.

El mejor bar o taberna ha sido para El Fogón de Trifón, que representa como pocos el espíritu de las grandes tabernas madrileñas, mientras que Caiño se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares y estimulantes del panorama vinícola madrileño gracias a una cuidada selección de referencias y a su mirada contemporánea sobre la cultura del vino y la DOP Aceite de Madrid, amparada por la Unión Europea desde 2023, ha sido reconocida como el mejor producto de la región.

Por su parte, la icónica Pastelerías Mallorca ha sido reconocida también en esta gala. Fundada en 1931, esta histórica empresa familiar ha sabido evolucionar al ritmo de los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a la esencia y al saber hacer artesanal que la han convertido en uno de los grandes referentes de la repostería madrileña.

Mientras que el galardón al mejor proyecto empresarial gastronómico ha sido para Red Panda Madrid, que comenzó en 2024 como una 'dark kitchen' especializada en cocina asiática sin gluten para evolucionar hasta convertirse en un restaurante con cocina vista.

Por su parte, el reconocimiento a toda una vida ha sido para Botín, el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, según el Guinness World Records, y uno de los grandes símbolos gastronómicos de Madrid. Este establecimiento tricentenario por el que han pasado desde Benito Pérez Galdós, Ernest Hemingway, Graham Greene a María Dueñas conserva intacto su histórico horno de leña, en el que desde hace tres siglos se asan cochinillos y corderos al estilo castellano y actualmente está regentado por la cuarta generación de la familia González.

"Madrid está en un momento de ebullición y se ha convertido en un destino gastronómico de primera división. Hace diez años muchos viajeros venían a Madrid por sus museos o por el fútbol, pero hoy la gastronomía es ya el segundo motivo de visita a la ciudad, solo por detrás de la oferta cultural", ha asegurado Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, durante la gala.

Enríquez ha destacado que el éxito de Madrid radica en una combinación de diversidad, autenticidad y calidad. "En muy pocos lugares del mundo se puede disfrutar, en una misma ciudad, de restaurantes centenarios, tabernas de barrio, casas de comidas, cocina de autor, propuestas internacionales de primer nivel y algunos de los mejores restaurantes de producto de Europa", ha subrayado.

"La oferta gastronómica se ha expandido mucho más allá del centro histórico. Los barrios están despertando, renovándose y ofreciendo propuestas que enriquecen aún más el mapa gastronómico de la región", ha destacado.

Desde su primera edición, los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid han reconocido a algunos de los nombres, productos y proyectos más relevantes del sector, reflejando la evolución de una escena cada vez más diversa, internacional y dinámica.

Así, entre los premiados de la última década figuran establecimientos como DiverXO, Coque, Saddle, Ugo Chan, Osa o Pabú, así como proyectos como Grupo Triciclo o Mo de Movimiento y productos emblemáticos de la región como la Huerta de Aranjuez, el Garbanzo de Daganzo o el Anís de Chinchón.