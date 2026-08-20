bp amplía su campaña de descuentos en carburantes durante los fines de semana hasta el 13 de septiembre

Gasolinera bp. - BP

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

bp ha decidido ampliar en toda España hasta el próximo 13 de septiembre su campaña de descuentos en carburantes durante los fines de semana, una iniciativa que inicialmente estaba prevista finalizar el 30 de agosto y que estará vigente desde los viernes a las 8.00 hasta los domingos a las 24.00 horas.

Según ha informado la empresa, esta campaña permite a los conductores ahorrar por cada litro repostado en las estaciones adheridas al programa de fidelización miBP, con 10 céntimos por litro en carburantes regular, y 15 céntimos por litro en Ultimate.

Para disfrutar de estos beneficios, los clientes únicamente deberán realizar su repostaje e identificarse en el momento del pago a través de la aplicación móvil, acumulando su ahorro en miBP para utilizarlo en su siguiente repostaje.

Asimismo, la compañía entregará un parasol como regalo directo a los clientes que realicen un repostaje mínimo de 30 litros de cualquier carburante bp entre el 1 y el 15 de septiembre, sin necesidad de activación previa en la 'app'.

Esta promoción adicional dispondrá de un total de 25.500 parasoles distribuidos entre las estaciones de servicio participantes de la red.

Con estas iniciativas, según han indicado desde bp, la compañía busca acompañar a los conductores con propuestas que "contribuyen a optimizar su gasto en carburantes en un periodo de gran movilidad en todo el país".

De igual modo, la firma persigue reforzar su apuesta por ofrecer "ventajas tangibles" a sus clientes, impulsando el valor de su programa de fidelización miBP.