Bruselas afirma estar "preparada" para defender ante la Justicia la multa a X tras el apoyo de EEUU a Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anuncia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2026 en Washington D.C. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

BRUSELAS, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este viernes estar "absolutamente preparada" para defender ante la Justicia europea la multa de 120 millones de euros que impuso a X, la red social propiedad de Elon Musk, después de que Estados Unidos haya pedido intervenir en el recurso presentado por la compañía contra la sanción, un movimiento que Bruselas asegura que no cambia "absolutamente nada" en su posición ni afectará a la aplicación de las normas digitales de la UE.

"Tenemos un caso muy sólido que hemos presentado. Impusimos la multa a X el pasado diciembre y la Comisión está, por supuesto, absolutamente preparada para defender su posición ante los tribunales", ha afirmado el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Regnier se ha pronunciado después de que Washington solicitara participar del lado de la plataforma de Musk en el litigio abierto ante el Tribunal General de la UE, que deberá pronunciarse sobre los 120 millones impuestos en diciembre por vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), entre otros motivos, por el carácter "engañoso" de la marca azul utilizada para identificar las cuentas verificadas.

Preguntado por las posibles consecuencias de la decisión estadounidense para las relaciones entre la Casa Blanca y Bruselas, ha descartado que este movimiento altere la posición del Ejecutivo comunitario, al considerar que el expediente contra la plataforma constituye una cuestión separada del resto de asuntos que ambas partes abordan conjuntamente.

"Desde nuestra perspectiva, no cambia absolutamente nada", ha zanjado el portavoz, que ha desvinculado la disputa sobre X de los "desafíos globales compartidos" en los que europeos y estadounidenses mantienen una agenda común.

Regnier también ha rechazado que la entrada de Washington en el litigio vaya a condicionar futuras decisiones de Bruselas en materia digital y ha reivindicado el "derecho soberano" de la Unión Europea a legislar y hacer cumplir sus propias reglas de forma "objetiva" y "transparente".

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo comunitario cuenta con "muchas pruebas a su disposición" y ha dejado en manos del Tribunal General la decisión final sobre el recurso presentado por Musk.