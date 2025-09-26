Bruselas autoriza la alianza de Meta y Reliance para el negocio de IA

Archivo - El CEO de Meta, Mark Zuckerberg. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

BRUSELAS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la 'joint venture' creada entre el gigante tecnológico Meta y la compañía india Reliance para desarrollar su actividad en el negocio de la Inteligencia Artificial (IA).

Bruselas ha autorizado la operación al concluir que no plantea problemas de competencia porque tendrá un impacto limitado en el espacio económico europeo.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 3 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.