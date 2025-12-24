El BOE publica la prórroga de la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a vulnerables

Archivo - Una persona cambia la bombilla de una lámpara. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge la publicación de un Real Decreto-ley 'ómnibus' por el que, entre otras decisiones, se prorrogan para todo 2026 determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, incluyendo la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

En materia de vivienda, las medidas persiguen atender la realidad social y económica de los hogares ante el actual contexto "caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda", así como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler.

A tal fin, como se anunció este martes tras el Consejo de Ministros, se extienden determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en marzo de 2020.

En particular, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la posibilidad, hasta el 31 de enero de 2027, de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario.

Por otro lado, el texto publicado destaca que, a pesar de la moderación observada en los precios energéticos y la eficacia de las medidas desplegadas para proteger a los consumidores, se constata que siguen existiendo colectivos con dificultad para cubrir sus necesidades energéticas, por lo que el Gobierno ha elaborado una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con un horizonte temporal hasta 2030 para continuar abordando esta problemática.

No obstante, hasta la puesta en marcha de las medidas de la futura estrategia, el Gobierno considera que existe la necesidad de proteger a los consumidores vulnerables.

De tal modo, el BOE publica hoy que los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica serán, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, del 42,5% en el caso del consumidor vulnerable y del 57,5% para el consumidor vulnerable severo. Asimismo, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.