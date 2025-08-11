Bruselas autoriza con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers

BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este lunes con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers, después de que ésta se haya comprometido a rebajar la participación de su brazo inversor en Europa, Prosus, en Delivery Hero, el competidor principal de Just Eat en España, Polonia, Italia, Bulgaria y Austria.

El examen de Bruselas es que la compra inicialmente planteada puede reducir la competencia entre ambas compañías en los Estados miembros en las que ambas están activas y en general en toda el área económica europea, pudiendo pactar precios de forma tácita o impidiendo la entrada de nuevas compañías en el mercado, ya que en este momento Prosus controla el 27,4% de Delivery Hero.

Es por ello que Naspers ofreció una serie de garantías de competencia al Ejecutivo europeo para proceder con la compra, tales como "reducir significativamente" su participación en Delivery Hero en un plazo de 12 meses y a aplicar una serie de compromisos adicionales. Estos detalles aunque no pueden revelarse por parte de la Comisión, sí considera que son garantías de que Naspers no tendrá influencia ni interés material en las decisiones comerciales o la estrategia de Delivery Hero.

Igualmente Naspers no ejercerá los derechos de voto asociados a su participación accionarial en Delivery Hero, no recomendará, propondrá ni aprobará a ninguna persona contratada por Naspers o cualquiera de las empresas vinculadas para el consejo de administración o el consejo de supervisión de Delivery Hero, ni aumentará su participación en Delivery Hero por encima del nivel máximo especificado.

Con todos estos elementos sobre la mesa, Bruselas concluye que la operación no plantea problemas de competencia, aunque la autorización está condicionada al cumplimiento íntegro de los compromisos que serán vigilados por un administrador independiente en contacto con la Comisión.