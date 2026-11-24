1137081.1.260.149.20261124160636 Archivo - El comisario económico, Valdis Dombrovskis. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha advertido este martes a España de que se expone a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en 2027 si los datos definitivos de cierre de este ejercicio confirman que el crecimiento del gasto público ha superado los límites acordados con Bruselas para garantizar la reducción progresiva de la deuda.

El Ejecutivo comunitario ha situado a España entre los países que presentan un riesgo de "incumplimiento significativo" de las reglas fiscales europeas, al estimar que el desvío acumulado del gasto respecto a la senda acordada alcanzará el 0,9% del PIB al cierre de 2026, tres décimas por encima del umbral del 0,6%, lo que supone un exceso de unos 5.100 millones de euros.

"Si no cumplen con la senda de gasto neto, no van a reducir su deuda como estaba previsto", han explicado fuentes comunitarias, que han aclarado que la eventual apertura de un expediente a España responde a que su nivel de endeudamiento sigue por encima del 60% del PIB y no a su déficit público, que se mantiene por debajo del umbral del 3%.

En este sentido, han precisado que, de confirmarse las actuales previsiones, la Comisión elaborará en primavera un informe para evaluar si procede iniciar el procedimiento, si bien tendrá en cuenta otros factores, como el carácter temporal del desfase, las reformas emprendidas por el Gobierno o las perspectivas de evolución de las cuentas públicas.

Será entonces cuando Bruselas decida si recomienda la apertura del expediente, sobre la que tendrán la última palabra los Estados miembro, previsiblemente en julio del próximo año.

Por el momento, la Comisión ha instado a España a adoptar medidas para reconducir la situación, ya sea mediante un aumento de los ingresos o una contención del desembolso público. "La desviación es sustancial", han reconocido las mismas fuentes, que no descartan que el Gobierno pueda corregirla antes de que se realice la evaluación.

Entre los factores que explican el deterioro de las previsiones, fuentes comunitarias han destacado la prolongación de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo y el incremento de los costes de personal de las administraciones públicas. "Han aumentado las plantillas en las comunidades y eso ha disparado ese gasto", han explicado.

PODRÍA AGRAVARSE TRAS EL ÚLTIMO AUMENTO DEL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS

La situación podría agravarse, según Bruselas, con las últimas subidas salariales anunciadas para los funcionarios, cuyo impacto no está recogido en las proyecciones de otoño, que incorporan únicamente las medidas conocidas hasta el pasado 3 de noviembre.

De hecho, la desviación acumulada alcanzaría este año el 1,2% del PIB si no fuera por la flexibilidad concedida a España para aumentar el gasto en defensa, que permite descontar tres décimas, mientras que para 2027 Bruselas calcula que el desfase se elevará hasta el 1,3%, incluso teniendo en cuenta esta excepción.

El Gobierno dispone también de la posibilidad de acogerse con carácter retroactivo a la cláusula de escape que permite flexibilizar las exigencias fiscales para determinadas actuaciones en materia de seguridad energética, aunque los servicios comunitarios han apuntado que, según un primer análisis, pocas de las medidas adoptadas por España reunirían los requisitos para beneficiarse de ella.

EL IMPACTO DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Por otro lado, fuentes comunitarias han reconocido que encadenar cuatro años sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado no constituye una situación "ideal" desde el punto de vista de una buena gestión de las finanzas públicas, si bien han aclarado que ello no contraviene la legislación europea.

"Reconocemos que una buena práctica presupuestaria implicaría disponer de un presupuesto y que este nos fuera remitido antes de su aprobación", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que otros socios europeos, como Bélgica o Letonia, también atraviesan dificultades políticas para sacar adelante sus cuentas.

Con todo, han recalcado que la ausencia de nuevos Presupuestos no impide a Bruselas ejercer su labor de vigilancia fiscal y han apuntado que la eventual aprobación de unas nuevas cuentas permitiría revisar las proyecciones económicas sobre las que se sustenta la actual advertencia.