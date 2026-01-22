Bruselas destina 160 millones a la promoción de productos agroalimentarios en la UE y el exterior

Archivo - Alimentos - CIC BIOGUNE - Archivo

BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea destinará 160 millones de euros a apoyar al sector agroalimentario de la Unión Europea mediante campañas de promoción de productos "sostenibles y de alta calidad", tanto en el mercado comunitario como en terceros países.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, las ayudas se concederán en forma de subvenciones para cofinanciar programas presentados por organizaciones de productores y otras entidades del sector, con el objetivo de dar visibilidad a productos europeos de alta calidad y producidos de forma sostenible.

Las campañas podrán desarrollarse dentro de la UE y en mercados exteriores con potencial de crecimiento, como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, China, Singapur y América del Norte, donde Bruselas busca reforzar la presencia de los productos agroalimentarios europeos.

Estas convocatorias se enmarcan en el programa de trabajo de la política de promoción para este año, que contará con un presupuesto total de 205 millones de euros, la mayor dotación asignada hasta ahora a este tipo de acciones, según la Comisión.

Las iniciativas se llevarán a cabo bajo el lema 'Enjoy, it's from Europe', con el que la UE pretende aumentar el reconocimiento de sus productos entre los consumidores y poner en valor los estándares europeos de calidad, seguridad alimentaria y protección del medioambiente.

Además de los programas financiados a través de subvenciones, la Comisión desarrollará acciones propias, como campañas de promoción en terceros países, la participación en ferias internacionales del sector y visitas oficiales del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a países no comunitarios.

Las convocatorias permanecerán abiertas durante tres meses, y los días 27 y 28 de enero de este año se celebrará una jornada informativa en Bruselas y en formato online para orientar a los interesados en presentar solicitudes.