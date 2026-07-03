Bruselas propone cinco proyectos de defensa con 325 millones para reforzar la industria militar europea

Archivo - Banderas de la UE en Bruselas - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este viernes la creación de cinco grandes proyectos de defensa para desarrollar capacidades militares europeas en áreas como drones, defensa marítima, espacio, defensa aérea y antimisiles o la seguridad del flanco oriental de la UE, para cuya puesta en marcha reserva una financiación inicial de 325 millones de euros.

La iniciativa, que deberá recibir ahora el visto bueno de los Estados miembro, pretende impulsar el desarrollo conjunto de grandes sistemas militares que, por su dimensión o complejidad, resultan difíciles de abordar de forma individual, con el objetivo de reforzar la industria europea en este ámbito y mejorar la capacidad de respuesta de la UE ante amenazas comunes, en línea con las prioridades de capacidades fijadas por la OTAN.

Bruselas ha seleccionado estas propuestas tras una convocatoria dirigida a los Estados miembro para identificar proyectos susceptibles de convertirse en Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común, una nueva figura creada por la legislación europea para impulsar grandes programas en este ámbito entre varios países.

En el marco del Programa Europeo para la Industria de Defensa, dotado con 1.500 millones de euros y concebido para reforzar y modernizar la industria militar europea, la Comisión ha reservado 325 millones para respaldar la creación y el despliegue inicial de estos proyectos, con los que espera financiar sus primeras fases de desarrollo.

El Ejecutivo comunitario ha indicado además que participará en las iniciativas, prestará apoyo financiero y seguirá colaborando con los Estados miembro en su ejecución, al tiempo que supervisará el cumplimiento de los hitos fijados para cada una de ellas.

Corresponderá ahora al Consejo decidir sobre la creación formal de dichos Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común, definir sus objetivos y características, concretar los países participantes --de media, 18 Estados miembro en cada iniciativa, con Ucrania presente en cuatro de ellas-- y determinar la inversión estimada que movilizará cada uno.

Una vez reciban el visto bueno de los gobiernos, las iniciativas podrán acceder a financiación del Programa Europeo para la Industria de Defensa mediante un procedimiento específico destinado a respaldar su despliegue inicial y sentar las bases para futuras ayudas a través del futuro Fondo Europeo de Competitividad.