Ryanair pide a Francia una reforma urgente de su control de tráfico aéreo, ante costes de 1.700 millones

Archivo - Ryanair. - Will Meakin-Durrant/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha instado al Gobierno francés a reformar con carácter urgente el control del tráfico aéreo en el país galo para proteger los sobrevuelos en caso de huelgas, tras la publicación de un informe del senador Vincent Capo-Canellas, que ha alertado de costes anuales por valor de 1.700 millones de euros para las compañías aéreas para 2035.

En un comunicado, la aerolínea ha señalado que el texto confirma que DSNA, el proveedor francés de control del tráfico aéreo, adolece de falta de personal, es poco productivo, depende de tecnología obsoleta y es incapaz de hacer frente al futuro crecimiento del tráfico.

Entre las peticiones de la compañía aérea, destaca la contratación "sin límites" de controladores aéreos hasta 2030 para hacer frente a la escasez de personal y a las jubilaciones inminentes, además de incluir la garantía de protección de los sobrevuelos durante las huelgas del control de tráfico aéreo francés, de modo que "los vuelos entre países no franceses no se cancelen ni se retrasen innecesariamente a causa de las medidas de fuerza francesas".

En opinión de la firma irlandesa, el presupuesto de DSNA debería separarse de las restricciones presupuestarias del Estado francés, de modo que las tasas de control de tráfico aéreo se reinviertan directamente en personal, capacidad y sistemas modernos.

Otra de las peticiones tiene que ver con la duración de la formación de los controladores aéreos para equipararla a la de otros países europeos, donde los controladores pueden formarse en menos de dos años, junto con una revisión "exhaustiva" de las prácticas operativas y de gestión de turnos para mejorar la productividad y la capacidad.

"No se puede permitir que Francia se convierta en el cuello de botella permanente del espacio aéreo europeo debido a años de mala gestión del control del tráfico aéreo", ha manifestado el director de Operaciones de Ryanair, Neal McMahon.

De nuevo con el informe, también ha advertido de que, si no se introducen nuevas medidas, Eurocontrol estima que en 2030 el control del tráfico aéreo francés ya no podrá hacer frente a la demanda de vuelos, lo que significa que "una parte de los vuelos tendrá que ser cancelada de forma inevitable y estructural".

En este sentido, por último, ha afirmado que el 30% de los controladores franceses se jubilará de aquí a 2035, lo que "agravará la actual escasez de personal".