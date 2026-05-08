Bruselas valida un plan de seis millones en ayudas públicas para tecnologías limpias en Cantabria

Archivo - Bandera de la UE - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado luz verde a un plan español de seis millones de euros en ayudas públicas para apoyar la capacidad de fabricación de tecnologías limpias en Cantabria, en línea con los objetivos del Pacto por una Industria Limpia y la transición hacia una economía con cero emisiones netas.

El programa de ayudas estará abierto a todas las empresas que realicen inversiones que incrementen la capacidad de producción de tecnologías con cero emisiones netas en la región, así como la producción de los principales componentes específicos de dichas tecnologías.

También incluye ayudas para la producción de materias primas críticas --nuevas o recuperadas-- que sean necesarias para los productos finales o los principales componentes específicos.

En el marco de este programa, las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas, financiadas con cargo al presupuesto del Gobierno regional de Cantabria, y podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2030, según ha indicado el Ejecutivo comunitario.

Bruselas considera que el programa cumple las reglas del Marco de Ayudas Estatales del Pacto por una Industria Limpia (CISAF) porque incentivará la producción de tecnologías limpias, sus principales componentes específicos y las materias primas críticas relacionadas.

El Ejecutivo comunitario ha concluido además que la iniciativa es "necesaria y apropiada" para acelerar la transición hacia la neutralidad climática, y que la ayuda se limita al mínimo necesario con un impacto limitado sobre la competencia y el comercio entre los Estados miembro.