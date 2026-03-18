Burger King alcanza los 1.000 restaurantes en España y prevé abrir unos 300 locales más en cinco o seis años

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Burger King alcanza los 1.000 restaurantes en España, lo que le convierte en la primera cadena de restauración en lograrlo, y aspira a seguir creciendo en el mercado nacional con la apertura de unos 300 locales en los próximos cinco y seis años.

En concreto, la cadena de hamburguerserías consolida así su liderazgo en el mercado nacional, superando a la mayoría de las marcas de retail y sólo comparable a la de los principales supermercados nacionales.

"Alcanzar los 1.000 restaurantes es un nuevo hito en la historia de Burger King España, pero para nosotros es, sobre todo, un reflejo del impacto socioeconómico real que generamos en el país. Cada restaurante es un punto de anclaje dentro del tejido económico local", ha subrayado el consejero delegado de Restaurant Brands Europe, Borja Hernández de Alba.

Hernández de Alba ha subrayado que el plan de la compañía es "seguir creciendo" en España, donde mantiene un ritmo de 80 aperturas anuales y ve la oportunidad de crecer "en torno a un 25% más" con el objetivo de abrir alrededor de 300 locales en los próximos cinco o seis años para que cualquier persona tenga un Burger King a menos de 30 minutos.

"Nuestra meta es seguir creciendo y, si ya somos la compañía de restauración más grande de Europa, el objetivo es seguir consolidando ese crecimiento. Creemos que en los próximos años tenemos la posibilidad de abrir y de crecer un 25% ó 30%", ha explicado sobre el plan de la compañía, que está presente en 50 provincias y las dos ciudades autónomas, para los próximos años.

Un crecimiento que no sólo se quedará en España, ya que el grupo de restauración ha avanzado su intención de seguir creciendo en los mercados de Portugal e Italia, donde cuentan con presencia con sus marcas.

EL RESTAURANTE 1.000 EN PILAS (SEVILLA)

De esta forma, el restaurante número 1.000 de la enseña está ubicado en Pilas (Sevilla), una localidad de 14.000 habitantes que simboliza el compromiso de la marca con la capilaridad territorial y la proximidad a sus clientes.

"No se trata solo de números, sino de estar donde importa: cerca de nuestros clientes. Estamos presentes en las 50 provincias españolas, en las dos ciudades autónomas y en localidades de menos de 10.000 habitantes, como La Junquera, Cala Millor, San Fulgencio o Ribadeo", ha explicado el director general general de Restaurant Brands Europe, master franquicia de Burger King España, Jorge Carvalho, que ha señalado que estos territorios la marca no solo ofrece un servicio de restauración de calidad, sino que se "integra como un vecino más, generando empleo local y actuando como punto de encuentro en territorios con menor oferta de restauración".

Por su parte, el vicepresidente de Burger King EMEA, Manuel Rodrigues, ha reconocido que España es un "mercado estratégico a nivel global y un motor de crecimiento en Europa". "Con sus 1.000 establecimientos, se consolida como uno de los mercados con más restaurantes del mundo y mayor penetración, con un Burger King por cada 49.000 habitantes. Alcanzar este hito es un reflejo del liderazgo sólido que han construido durante más de cinco décadas en el país, y, sobre todo, de la confianza de millones de consumidores", ha subrayado.

Así, España se consolida como el primer país de Europa por número de restaurantes y el tercero del mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos y China.

De esta forma, Burger King se confirma como un 'motor' de empleo, ya que los 1.000 restaurantes de la firma en España generan cerca de 40.000 empleos directos, entre establecimientos propios (76%) y franquiciados (24%). Además, se estima que la marca genera aproximadamente 1,5 puestos de trabajo indirectos por cada empleo directo.

De hecho, más del 75% de sus compras son a proveedores españoles, lo que contribuye directamente al desarrollo de la economía del país. Así, sus principales ingredientes proceden de distintos puntos de la geografía nacional: la carne de Madrid y Extremadura, los vegetales de Murcia y Navarra, el pan de Madrid y Cataluña o el aceite de Jaén.

Otra de las palancas de crecimiento de la cadena de restauración es su apuesta por la innovación, seña de identidad de la marca. Con más de 15 lanzamientos al año, Burger King mantiene una propuesta dinámica, innovadora y en constante evolución, siempre conectada con las expectativas de sus clientes.

Esta visión se refuerza con una transformación omnicanal que ha convertido a su programa de fidelización, My Burger King, en un ecosistema clave para ofrecer una experiencia cada vez más personalizada en los diferentes puntos de contacto como el kiosko, 'mobile order', 'delivery' y AutoKing.

Por otro lado, la innovación también juega un papel esencial en la mejora de los procesos internos de la compañía, ya que incorpora tecnología que automatiza tareas operativas, optimiza las previsiones de venta y de aprovisionamiento y simplifica el trabajo diario de los equipos en los restaurantes. Unas mejoras que no solo aumentan la eficiencia y la agilidad del negocio, sino que permiten que los empleados dediquen más tiempo a ofrecer una experiencia de calidad a los clientes.