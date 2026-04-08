Archivo - Uno de cada cinco autónomos ha sufrido problemas de salud laboral, según UATAE. - UATAE - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco autónomos (17%) ha sufrido algún problema de salud relacionado con su actividad profesional, una cifra que ha reflejado la existencia de "riesgos reales" en el ejercicio cotidiano de muchas profesiones, según el Observatorio del Trabajo Autónomo de Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que ha consultado a 800 empleados por cuenta propia.

Además, el estudio también ha mostrado que entre quienes han sufrido problemas de salud, el 42% no los ha comunicado ni gestionado a través de los canales oficiales, lo que apunta a una "infradeclaración significativa", según Uatae.

Por otro lado, el 52% de los autónomos quiere recibir más formación o recursos específicos adaptados a su actividad, lo que abre una ventana de oportunidad para reforzar las políticas públicas en este ámbito, según cifras del informe.

"Cuando un autónomo no comunica un problema de salud, muchas veces no es porque no quiera, sino porque el sistema no le protege lo suficiente", ha señalado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Por esta razón, la secretaria general ha asegurado que los autónomos "necesitan un modelo que garantice seguridad, derechos y acompañamiento real".

En este contexto, desde Uatae han insistido en la "necesidad" de adaptar los mecanismos de prevención a la realidad del trabajo autónomo, incorporando "medidas específicas" que tengan en cuenta la diversidad de sectores y situaciones.

Por último, algunas de las propuestas que ha destacado la organización son la simplificación de los procedimientos administrativos, el refuerzo de la cobertura durante las bajas y el desarrollo de campañas de sensibilización que fomenten la cultura preventiva sin penalizar económicamente a quienes la necesitan.