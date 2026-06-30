CAF abonará un dividendo de 1,521 euros brutos por acción el próximo 7 de julio

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) abonará el próximo 7 de julio un dividendo de 1,521 euros brutos por título con cargo a los resultados de 2025, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha límite de negociación de las acciones de CAF con derecho a percibir este dividendo será el próximo 2 de julio y, a partir del día siguiente, 3 de julio, los títulos de la empresa se negociarán sin derecho a cobrarlo.

La fecha de registro, en la que se determinarán los accionistas que podrán percibir el dividendo, será el 6 de julio.

El importe bruto del dividendo de 1,52 euros por acción que aprobó la junta general de accionistas se ha visto incrementado por el dividendo correspondiente a las acciones propias, quedando la cantidad total a abonar el próximo 7 de julio en 1,521 euros por título.

En términos netos, una vez descontada la correspondiente retención fiscal del 19%, la cuantía del dividendo asciende a 1,232 euros por acción. Kutxabank actuará como agente de pagos.