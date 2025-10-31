CAF reunirá en Panamá a más de 2.500 líderes para analizar el futuro de la región

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe reunirá en Panamá, el 29 y 30 de enero de 2026, a más de 2.500 empresarios, inversores, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales para posicionar estratégicamente la región en el mapa geopolítico global.

La segunda edición del foro organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, sentará en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamáa a expertos para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la zona en un "escenario global cambiante", marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.

Frente a este panorama, el Foro Económico Internacional se erige como una plataforma anual de reflexión para reafirmar la posición y oportunidades de América Latina y el Caribe en sectores como el agropecuario, la minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el 'powershoring' o los servicios y digitalización.

"Este foro se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética", ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

El encuentro, que tendrá como 'media partners' a 18 medios de la región, entre los que destacan el Grupo Prisa, 'El País' y 'World in Progress', abordará temáticas como los flujos de comercio e inversión, la colaboración público-privada, la conectividad aérea y el turismo, la IA, las perspectivas económicas, el papel del sector privado, las energías limpias, la transición energética o la minería sostenible.

Entre los participantes destacan el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el físico teórico y futurista Michio Kaku; el consejero delegado de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el director del Harvard Growth Lab, Ricardo Hausmann; y el propio Díaz-Granados, entre otros.

AGENDA TRANSFORMADORA

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el 27 de enero de 2026 se llevará a cabo el 'Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo', un espacio para promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe, desde la mirada de sus principales exponentes.

Además, CAF realizará el 29 y 30 de enero la 'Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global' con el objetivo de facilitar la integración comercial regional. La actividad reunirá a 150 compradores internacionales con 300 exportadores latinoamericanos en más de 4.000 reuniones uno a uno, diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global.

Esta plataforma ofrecerá a los empresarios una oportunidad única de internacionalización, permitiéndoles realizar en un solo lugar y en apenas día y medio el equivalente a más de dos semanas de prospección comercial individual.

La convocatoria está abierta para empresas de sectores estratégicos como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos, quienes podrán registrarse hasta el 22 de diciembre de 2025 a través de la plataforma www.matchmaking-forum-caf.com.

Al integrarse con el Foro Económico Internacional, esta rueda de negocios busca convertir el intercambio académico y de ideas en resultados comerciales tangibles. La eficiencia es un pilar fundamental: un solo desplazamiento permite a los participantes reunirse con socios potenciales de más de 15 países, concentrando en un espacio lo que normalmente requeriría múltiples viajes.

De esta manera, CAF impulsa el crecimiento sostenible y la integración regional, maximizando el tiempo y los recursos de los empresarios mientras fortalece la proyección global de América Latina y el Caribe.

El foro forma parte de los esfuerzos de CAF por impulsar el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe y por promover una visión del desarrollo de medio y largo plazo, que beneficie a todos los ciudadanos. Desde 1970, la institución ha desembolsado más de 210.000 millones dólares para proyectos de salud, educación, infraestructuras, movilidad, desarrollo social y humano en la región.