La campaña de fruta de verano arranca con buenas perspectivas comerciales y productivas

Archivo - Melones en un mercado de la Comunidad de Madrid, - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña de fruta de verano ha arrancado con buenas perspectivas comerciales y productivas, según se ha puesto de manifiesto durante la reunión con las organizaciones representativas del sector para analizar el inicio de la campaña 2026 de fruta de verano.

En concreto, en la reunión, que ha sido presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, se ha constatado la recuperación de los niveles productivos en fruta de hueso tras campañas condicionadas por incidencias meteorológicas, en un contexto marcado este año por la ausencia de fenómenos climáticos graves a nivel general, salvo algunos episodios localizados de granizo y lluvias a comienzos de mayo.

Según los datos presentados en Europech, asociación que agrupa a las principales organizaciones europeas del sector de fruta de hueso, la campaña será positiva en los principales países productores europeos. Además, los niveles productivos se mantienen equilibrados con la demanda, tras el ajuste de superficies realizado por el sector en los últimos años.

En la reunión se ha realizado también un balance de la campaña 2025 de fruta de hueso, que, aunque comenzó con cierto retraso por las bajas temperaturas, volvió a registrar un récord en valor de exportaciones, con más de 1.640 millones de euros, un 15% más que en 2024 y un 30% por encima de la media del periodo 2020-2024.

De esta forma, este comportamiento confirma la fortaleza comercial del sector, ya que, pese a que el volumen exportado fue un 3% inferior al de la campaña anterior, tanto los valores unitarios de exportación como los precios en el mercado nacional se situaron por encima de los registrados en campañas precedentes.

SANDÍA Y MELÓN: BUENA DEMANDA Y MEJORES PREVISIONES

Respecto a la sandía y el melón, la comercialización empezó a mediados de abril con una buena evolución de la demanda y el sector prevé una mejora productiva respecto a campañas anteriores, especialmente en Andalucía y la Región de Murcia, tras varios ejercicios marcados por dificultades meteorológicas y de mercado.

La campaña 2025 de sandía y melón registró igualmente resultados positivos, con una recuperación de la producción y un récord en la balanza comercial. El valor de las exportaciones se situó cerca de los 960 millones de euros, lo que supone un 18,5% por encima de la media quinquenal.

Andalucía mantiene una mayor especialización en sandía, mientras que Murcia concentra una mayor superficie de melón. En ambas regiones se prevé un incremento productivo en los dos cultivos respecto a los bajos niveles registrados en campañas anteriores, mientras que en Castilla-La Mancha, tercera gran región productora, la campaña comenzará previsiblemente a mediados de julio, por lo que aún no hay estimaciones.

En la reunión sobre la evolución de la campaña, el Ministerio y el sector coinciden en la importancia de continuar impulsando el consumo de fruta de verano para consolidar la evolución positiva observada en los últimos años, especialmente en sandía y melón, y reforzar también el consumo de fruta de hueso.