Capgemini prepara un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha comunicado a la representación legal de las personas trabajadoras su intención de iniciar un proceso de reestructuración que incluirá la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España por el impacto de la inteligencia artificial (IA).

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, se reunirá este miércoles con la dirección de Capgemini, después de que la empresa haya anunciado un despido colectivo que en Asturias afectará a su sede en Langreo, donde cuenta con unos 800 empleos.

Sánchez ha asegurado que estará vigilante para que el impacto en el empleo sea el mínimo posible, al tiempo que ha incidido en que se trata de una compañía que cuenta con unos 11.000 trabajadores en España y diferentes centros de trabajo.

UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

"En este contexto, y de conformidad con la normativa laboral vigente, hemos informado a la representación legal de las personas trabajadoras de nuestra intención de iniciar un proceso de reestructuración. Este se gestionará en el marco del diálogo y la negociación, y con apoyo a todas las personas afectadas", ha explicado la empresa en un comunicado, si bien no ha avanzado aún la cifra de afectados.

Capgemini, como empresa de servicios empresariales y tecnológicos, ha destacado que "está comprometida en apoyar a las organizaciones en el impulso de sus procesos de transformación con agilidad".

"La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto", ha comentado la multinacional.

Con todo, ha destacado que las necesidades de los clientes también evolucionan "rápidamente". "Nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro", ha concluido.