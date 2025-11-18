Carrefour se alía con Amazon para instalar taquillas de recogida de paquetes en sus tiendas

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour se ha aliado con Amazon para la integración de sus taquillas de recogida de paquetes en su red de tiendas en España, según informa en un comunicado.

En concreto, esta iniciativa subraya el compromiso de la firma de distribución de mejorar la experiencia de sus clientes. Así, este acuerdo permitirá a Carrefour incorporar Amazon Lockers en su amplia red, que incluye hipermercados, Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco, estaciones de servicio y galerías comerciales, alcanzando las 260 ubicaciones para finales de 2026.

De esta forma, la implantación de estas taquillas ha empezado en los hipermercados, formato de los que la firma cuenta con más de 204 establecimientos, de Ciudad de la Imagen (Madrid) y en los de Alfafar y L'Eliana, ambos en la Comunidad Valenciana.

Carrefour ha señalado que desde su llegada a España en los años 70 y sus hipermercados han transformado la distribución del país, introduciendo formas más eficientes e innovadoras de operar y facilitando la llegada de nuevas tendencias y productos al consumidor.

Carrefour España, compañía omnicanal, multiformato y multimarca, gestiona en la actualidad en España con 204 hipermercados, 162 supermercados Carrefour Market, 1.133 Carrefour Express y 71 Supeco, además de comercio 'online'.