Carrefour prevé comercializar más de 800 toneladas de uva nacional, un 20% más, para Nochevieja

Uvas - CARREFOUR

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Carrefour prevé comercializar más de 800 toneladas de uva nacional para la inminente Nochevieja, lo que supone un 20% más que el año pasado.

En concreto, con la campaña de uva para Nochevieja, la cadena de distribución ratifica su compromiso con los productores locales y regionales e impulsa la distribución de frutas y verduras españolas, según informa la compañía en un comunicado.

De esta forma, la empresa ha reforzado sus compras de uva blanca variedad Aledo, amparada por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. Esta fruta la trabajan productores como Frutas Jopami, SAT Betisan y empresas como Frutinter y Palacios Roca.

Además, ofrece a sus clientes un surtido variado comercializando una amplia variedad de uvas sin pepitas, como la blanca, rosada, bicolor, negra; con pepitas, como la uva blanca y rosada y nuevos sabores como Moscatel o Tropical.

En este contexto, la compañía se convierte en el referente para las compras de esta fruta para Nochevieja, según los datos de un estudio interno en el que se "avala su liderazgo" como el lugar de referencia para la compra de productos frescos en Navidad.

Según datos de mercado, Carrefour se ha convertido un actor clave en estas fechas ya que aparece como distribuidor preferido y con mayor mención espontánea en la compra de juguetes, vinos, refrescos y productos frescos.

En este sentido, comercializa grandes volúmenes de producto fresco nacional, como 3.000 toneladas de marisco y dos millones de kilos de jamones y paletas de Altorreal, nueva marca exclusiva de ibéricos para estas navidades y 850 toneladas de uvas.