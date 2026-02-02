Castellana Properties compra el centro comercial Berceo de Logroño por 108 millones de euros

Centro comercial Berceo - CASTELLANA PROPERTIES

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castellana Properties, socimi española de centros comerciales, ha llegado a un acuerdo con la gestora británica Barings para la adquisición del centro comercial Berceo, situado en Logroño (La Rioja), por un total de 108 millones de euros.

Tras esta operación, su cartera alcanzará los 22 activos, con una superficie bruta alquilable (SBA) de 602.105 metros cuadrados y un valor bruto de la cartera (GAV) superior a 1.882 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

El centro adquirido cuenta con un área de influencia de 365.000 habitantes y es la única gran oferta comercial en un radio de 100 kilómetros, atrayendo a habitantes de Logroño y provincias limítrofes, en un entorno de renta per cápita superior a la media, bajo desempleo y alta presencia industrial.

Castellana Properties detalla que la operación, que ha contado con el asesoramiento de Variant Real Estate y Cushman & Wakefield, supone la adquisición de un total de 34.416 metros cuadrados de SBA sobre un total de 49.416.

"La rotación de activos, apoyada en la reciente venta de la cartera de parques comerciales, nos ha permitido reinvertir parte de los fondos obtenidos en la adquisición de este activo estratégico con alto potencial, plenamente alineado con nuestro modelo de gestión activa y creación de valor sostenible", ha señalado el consejero delegado de Castellana Properties, Alfonso Brunet.

Por su parte, el director general y responsable de Real Estate en Iberia de Barings, José Carlos Torres, ha defendido que ya se ha completado íntegramente el ciclo de inversión de este activo que compró en 2018.

"Esta venta refuerza nuestro compromiso con una rotación disciplinada del capital y con la creación de valor sostenible para nuestros inversores en los principales mercados europeos", ha añadido.

Desde su apertura en 2003, Berceo ha mantenido una trayectoria de crecimiento, impulsado por la presencia de operadores como Zara, Primark, Carrefour o Media Markt, que ha permitido que el centro alcanzara los 6,3 millones de visitas en 2025.