Catenon sitúa su Ebitda en 1,1 millones en el primer trimestre y eleva un 8% la cifra de negocio

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catenon elevó en el primer trimestre de 2026 un 1% su resultado bruto de explotación (Ebitda) en comparación con los tres primeros meses de 2025, situándolo en 1,1 millones de euros, según ha informado este martes la empresa.

En concreto, la consultora ha arrancado 2026 consolidando su senda de crecimiento rentable y reforzando su apuesta estratégica por la innovación.

En este sentido, la compañía registró un incremento del 20% en ventas contratadas en el primer trimestre del ejercicio, hasta los 5,6 millones de euros en términos absolutos, y un 8% más de cifra de negocio, hasta los 4,1 millones de euros.

En paralelo, la empresa casi triplicó (+184%) su inversión en tecnología para lanzar una nueva plataforma basada en inteligencia artificial (IA).

El margen bruto también avanzó hasta los 4,07 millones de euros, reflejando la solidez operativa del grupo.

Estos resultados coinciden con un momento de transformación del mercado del talento, cada vez más marcado por la digitalización, donde la escasez de perfiles especializados y la irrupción de la inteligencia artificial, están redefiniendo la forma en la que empresas y profesionales se conectan.

APUESTA POR IA Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Uno de los hitos más relevantes del trimestre es el incremento del 184% en la inversión interanual destinada a desarrollo tecnológico, centrada en la creación de una nueva plataforma 'data-driven' y 'AI-powered', basada en modelos avanzados de machine learning, analítica predictiva y agentes de IA, apoyada en los activos tecnológicos de su filial TalentHackers.

Estos desarrollos responden a un cambio estructural en el mercado laboral, donde la combinación entre talento humano y capacidades tecnológicas está dando lugar a nuevos modelos de organización más flexibles y globales, y servirán de base para nuevos negocios escalables que la compañía tiene en marcha.

Según Catenon, España gana peso en la estrategia del grupo y el crecimiento internacional se mantiene rentable. En paralelo, la compañía continúa avanzando en su consolidación en España, dentro del proyecto 'Liderar España', con el objetivo de reforzar su presencia territorial y acompañar el crecimiento del tejido empresarial.

Entre los planes previstos se incluyen nuevas aperturas en regiones como Andalucía y Levante, en línea con una estrategia orientada a impulsar el crecimiento orgánico en el mercado nacional.

A nivel internacional, Catenon mantiene su enfoque en un crecimiento rentable, basado en la generación de caja y en un modelo de expansión con riesgo controlado, apoyado en su tecnología propietaria de búsqueda global de talento.

Con todo, los resultados del primer trimestre "confirman la capacidad de Catenon para combinar crecimiento rentable, expansión estratégica e innovación tecnológica en un momento clave para la transformación del mercado global del talento. Con una estructura financiera robusta y nuevos motores de crecimiento basados en IA, la compañía se posiciona para acelerar su desarrollo durante 2026", ha avanzado la empresa.