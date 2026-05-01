CCOO califica de "insuficiente" la primera propuesta económica de Capgemini en la segunda reunión del ERE

El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Eduardo Sanz - Europa Press

Prevé nuevas reuniones para los días 6 y 7 de mayo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) - La sección sindical de CCOO ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Dirección de Capgemini en la segunda reunión celebrada este viernes con la comisión representativa de las personas trabajadoras para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En concreto, la dirección de la compañía ha puesto sobre la mesa una primera oferta económica de 25 días por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades. Por su parte, la sección sindical de CCOO considera la propuesta "totalmente insuficiente" para la plantilla afectada, aunque señala que mejora ligeramente el mínimo legal.

Durante el encuentro, la representación de CCOO ha formalizado una solicitud de información adicional detallada. El objetivo de esta petición es analizar a fondo los datos que sustentan el proceso y verificar que los criterios de afectación utilizados por la empresa sean correctos y ajustados a la realidad.

Asimismo, CCOO ha subrayado que la negociación no debe centrarse únicamente en las condiciones económicas, sino también en minimizar el impacto social del ERE. En este sentido, ha reclamado establecer criterios de exclusión claros, priorizar la voluntariedad en las salidas y estudiar fórmulas que reconozcan la antigüedad de los trabajadores.

NUEVAS REUNIONES PREVISTAS PARA LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO

Tras el encuentro, ambas partes han acordado un calendario de negociación para las próximas semanas, con nuevas reuniones previstas para los días 6 y 7 de mayo, en las que el sindicato espera avanzar en la protección del empleo y en la mejora de las condiciones iniciales.

La sección sindical de CCOO ha reafirmado su compromiso con la transparencia y ha asegurado que continuará informando a la plantilla sobre la evolución de las negociaciones.