CCOO critica el acuerdo entre Indra y Hanwha y asegura que Santa Bárbara podría desarrollar los futuros obuses

Archivo - Vehículos blindados Hunter durante una visita a la fábrica GDELS-SBS en Trubia, a 31 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en la fábrica de armas de Trubia (Asturias) de Santa Bárbara Sistemas ha criticado el acuerdo alcanzado este martes entre Indra y Hanwha para desarrollar obuses, al tiempo que ha asegura que Santa Bárbara podría estar desarrollando esta artillería.

En concreto, la organización sindical se ha posicionado en contra del convenio entre Indra y la compañía surcoreana Hanwha -que contará con la inversión de 130 millones de euros- para el desarrollo de sistemas innovadores de artillería autopropulsada, en el marco del programa de artillería de cadenas adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), cuyo contrato fue licitado por un importe de 4.554 millones.

Así, CCOO ha calificado el acuerdo de "grave ofensiva" a la industria de defensa ya consolidada en España, al tiempo que ha señalado al Gobierno como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores".

CONTRADICCIÓN "INACEPTABLE" DE GOBIERNO

"El reciente acuerdo entre Indra y Hanwha evidencia una contradicción inaceptable: mientras el Gobierno habla de 'campeones nacionales' y soberanía tecnológica, permite y avala que la tecnología y el desarrollo se vayan fuera de nuestras fronteras, despreciando la capacidad industrial ya existente en España", ha señalado este martes el sindicato en un comunicado.

Al hilo, CCOO ha explicado que Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics European Land Systems (GDELS), cuenta con "tecnología propia, experiencia contrastada y centros de trabajo plenamente operativos que mantienen cerca de 1.000 puestos de trabajo estables solo en la planta de Trubia".

"Nuestra empresa podría estar desarrollando estos sistemas desde el primer momento", ha asegurado la organización, que ha añadido que, sin embargo, "se opta por buscar soluciones en Corea, en una decisión que no es solo empresarial, sino claramente política, impulsada por un Gobierno que ha decidido favorecer a una empresa con expectativas más que difusas frente a otra ya consolidada". Así, CCOO ha afirmado que esta estrategia "no solo es incoherente, sino profundamente irresponsable".

PONE EN RIESGO MÁS DE 700 EMPLEOS DIRECTOS EN ASTURIAS

"Se están adjudicando miles de millones de euros a proyectos que dejan de lado a quienes realmente saben fabricar sistemas complejos, poniendo en riesgo más de 700 empleos directos en Asturias y todo el tejido industrial auxiliar que depende de ellos", ha apuntado el sindicato, que ha incidido en que la realidad es que "se financia con dinero público el crecimiento de unos mientras se condena al abandono a otros".

En este sentido, CCOO ha denunciado que "se desmantela" Santa Bárbara, "que ya funciona, tiene la tecnología y el conocimiento, a cambio de promesas futuras sin garantías".

"Esto no es política industrial, es un error estratégico de enormes dimensiones", ha incidido el delegado sindical, que ha advertido "del peligro de convertir a España en un país dependiente, relegado al papel de mero ensamblador, perdiendo capacidades clave para su autonomía estratégica".

Así, CCOO ha reclamado que la defensa nacional "no puede quedar supeditada a decisiones que priorizan intereses políticos y financieros frente al mantenimiento del tejido industrial propio". De este modo, el sindicato ha exigido un cambio "inmediato" en la política industrial del Gobierno y la defensa "activa" del empleo en Santa Bárbara.

Asimismo, ha demandado la "apuesta decidida" por el desarrollo tecnológico propio en territorio nacional, así como "el fin del trato de favor y el impulso sin ambajes a una colaboración real entre empresas nacionales en igualdad de condiciones".

"CCOO no va a permanecer en silencio mientras se desmantela una industria clave para el país", ha concluido, enfatizando que "defender Santa Bárbara es defender empleo, soberanía industrial y el futuro del tejido productivo español".