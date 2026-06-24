CCOO denuncia que grandes almacenes construyen un sector 'low cost' y exige mejoras salariales y de jornada

Archivo - Gente comprando en un gran almacén - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que los grandes almacenes e hipermercados llevan años construyendo un sector precario y 'low cost', por lo que exigirán mejoras salariales y de jornada laboral en la inminente negociación del convenio colectivo con La Distribución Anged, que cuenta entre sus asociados a El Corte Inglés, Ikea, Alcampo, Carrefour o Leroy Merlin y que afecta a cerca de 240.000 trabajadores en España.

El secretario general de CCOO Servicios, Ramón González, ha subrayado en rueda de prensa que se trata de un sector que ocupa un lugar relevante en la economía española en términos de generación de empleo y creación de riqueza, pero lamenta que mientras las empresas alcanzan beneficios récord, las condiciones laborales de sus trabajadores se mantienen en niveles de precariedad.

González, que ha recordado que el actual convenio concluye el próximo 31 de diciembre, cree que el convenio actual se ha "quedado claramente desfasado en función de la evolución de la vida económica del país y de la propia evolución de factores como el salario mínimo".

En este aspecto, ha destacado el acuerdo alcanzado hace un mes en el primer convenio de grandes marcas del textil y calzado con ARTE, donde perciben que hay medidas que se pueden replicar en el de la gran distribución. "Pensamos que serían aplicables medidas como los dos días de descanso y podemos ser más ambiciosos, que hay recorrido, porque las empresas tienen salud financiera para poder ser mucho más eficientes en el reparto de rentas y en las condiciones de trabajo", ha indicado.

CCOO también ha criticado que la estrategia de rentabilidad por parte de las empresas del sector sigue basándose en la contratación de mano de obra más barata, por lo que en la negociación buscarán una mejora salarial, ya que el salario bruto anual medio se sitúa en torno a los 20.400 euros, hasta un 26% por debajo del salario bruto medio del conjunto de la economía y la tasa de parcialidad alcanza el 25% frente al 16% nacional.

De esta forma, el sindicato planteará en la negociación una subida salarial del 7% en 2027, 4% mínimo anual desde 2028 y con un diferencial del 5% sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), así como superar los 20.000 euros anuales para el grupo profesional durante el convenio.

ABOGAN POR EVITAR LA PRECARIEDAD DEL SECTOR Y HACERLO ATRACTIVO

"Hay que comenzar a dignificar este sector para que vuelva a ser atractivo y donde los trabajadores encuentren un desarrollo, que tenga retención de talento y que no consideren que entrar aquí haya sido un error o prácticamente un accidente", ha explicado el responsable de Comercio CCOO Servicios, Eugenio Gámez Campos.

Por su parte, la secretaria de acción sindical y políticas sindicales CCOO Servicios, Angeles Rodríguez Bonillo, ha recalcado que el objetivo es "evitar la precariedad que ha caracterizado durante años a este sector", ya que considera que se "puede hacer y ahora es el momento".

El informe 'La voz de las plantillas', que refleja el clima laboral del sector, revela que el 71% rechaza trabajar los domingos y festivos por nula conciliación o compensación, mientras que un 76% sufre sobrecarga por falta de personal y el 70% ve los incentivos opacos y arbitrarios.

De esta forma, Rodríguez considera que los domingos y festivos deben ser un "trabajo voluntario" y que desde luego debe de "ser compensado", como se hacía años atrás. "Ahora es el momento de que se vuelvan a retribuir y se pueda permitir que estas personas, por tener esa disponibilidad en la empresa en esos días donde la gente tradicionalmente disfruta de su tiempo de ocio, puedan también percibir una compensación económica", ha recalcado.

Así, CCOO ha avanzado que reclamará durante la negociación del nuevo convenio una reducción a 1.712 horas anuales, 12 fines de semana completos (sábados y domingos) libres, y domingos y festivos voluntarios y compensados, y que el 90% de los contratos sean fijos, además de una jornada mínima de 28 horas semanales en los contratos parciales, de cinco horas al día, ya que consideran que ambas medidas ayudarán a atacar la parcialidad que se da en el sector comercial nacional.

Desde el sindicato se han mostrado confiados en que la negociación de este convenio "tiene que acabar bien", por lo que aboga por que todas las partes pongan su "granito de arena para ser socialmente responsables" en un sector que es tractor de la economía española como es el de la distribución.

El sector de los grandes almacenes e hipermercados dan empleo actualmente a alrededor de 240.000 trabajadores, con un perfil de las plantillas mayoritariamente femenino (65%) y de mediana edad (35-54 años), según los datos recogidos en el informe.

De esta forma, el convenio colectivo de grandes almacenes incluye a todas aquellas empresas de La Distribución Anged, que no tienen un convenio propio, entre ellas, El Corte Inglés, Ikea, Alcampo, Carrefour o Leroy Merlin, además de sus grupos empresariales y franquicias. Aproximadamente 1.000 son los establecimientos que actuarían bajo el ámbito de este convenio (352 hipermercados, 406 grandes almacenes y 330 grandes superficies).