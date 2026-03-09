CEAV incorpora a la Asociación de Agencias de Viajes de Gipuzkoa (Bidaikide) como socio y suma 38 miembros

Archivo - CEAV en Fitur 2026. - CEAV - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha incorporado a la Asociación de Agencias de Viajes de Gipuzkoa (Bidaikide) como nuevo socio, por lo que suma ya 38 miembros integrados en su estructura, según un comunicado.

Tal y como destaca la patronal, esta adhesión permitirá engrosar la coordinación entre las asociaciones territoriales y avanzar en iniciativas comunes orientadas a la defensa del sector, la profesionalización de las agencias de viajes y la promoción de una contratación turística segura y con garantías para los viajeros.

En la misma dirección ha ido el presidente de CEAV, Carlos Garrido, al destacar que refuerza su papel como "canal profesional imprescindible en la comercialización turística".

Por su parte, la presidenta de Bidaikide, Lore Uranga, ha subrayado que integrarse en CEAV refuerza su posición como interlocutor del sector en Gipuzkoa y les permite sumar esfuerzos en la defensa de las agencias de viajes profesionales.

"En un contexto de creciente intrusismo y proliferación de intermediarios que operan sin identificación clara ni garantías suficientes, es fundamental poner en valor la contratación con agencias de viajes legalmente constituidas y registradas -ya operen de forma presencial, online o híbrida- que ofrecen seguridad jurídica, asesoramiento experto y respaldo profesional ante cualquier incidencia. Contratar con una agencia acreditada no es solo una opción, es una garantía de protección para el consumidor", ha añadido.