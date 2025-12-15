CEAV y sindicatos retoman negociaciones este lunes por un nuevo convenio tras el alza salarial del 3% en 2025

Archivo - Turistas senior en agencias de viajes. - JAVIER ARIAS - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y los sindicatos retoman este lunes las negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo para los próximos años, después de pactar el pasado mes de junio un incremento salarial del 3% en las agencias de viajes en 2025.

Recientemente se constituyó la nueva mesa de negociación, conformada por Valorian, que mantiene la mayoría de representación con siete puestos, junto con CCOO y UGT, que ostentan tres cada uno.

En declaraciones a Europa Press, el director del área de turismo de Valorian, José Luis Estévez, ha explicado que este nuevo encuentro será de "tanteo" y abarcará "una simple enumeración de los puntos" que se quieren llevar a la negociación del convenio.

Posteriormente, el próximo 15 de enero de 2026 se llevará a cabo otro encuentro en el que se "llevarán los temas desarrollados", por lo que realmente la negociación empezará a partir de esa fecha del nuevo año.

En una rueda de prensa de CEAV el pasado jueves, su presidente, Carlos Garrido, se refirió a esta negociación al destacar que su objetivo es crear "un marco laboral adecuado" que permita desarrollar la actividad de las agencias.

En el mes de junio, la patronal y Valorian firmaron el acuerdo para el incremento salarial del 3% en las agencias de viajes en 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que también contempla medidas como la inclusión de limitar la cláusula de compensación y absorción a salarios superiores a 24.200 euros, siempre y cuando tengan algún plus absorbible.

FACTURACIÓN DEL SECTOR POR ENCIMA DEL 3% EN 2025

Sobre la situación actual del sector de las agencias, CEAV estimó esta semana que la industria facturará por encima de un 3% más en 2025 con respecto al año anterior, destacando por parte de las firmas asociadas que el 80% de ellas cerrará el año con una facturación mayor o igual a la del año pasado, aunque el ritmo de las reservas se haya visto afectado negativamente por la subida de precios.

De las empresas que han visto mejorados sus ingresos, el 7,3% afirma que el crecimiento ha sido superior al 25%, el 20,3% dice que se ha situado entre el 10 y el 25%, el 20,7% indica un alza de entre el 5 y 10%, y el 4,1% declara un aumento inferior al 5%.

A la hora de valorar los datos, el vicepresidente primero ejecutivo de CEAV, José Manuel Lastra, considera que son "razonablemente positivos", aunque ha afirmado que se detecta una tendencia a la estabilidad, en contraste con los grandes años de 2024 y 2023.

Con respecto a 2026, las agencias afrontan el nuevo año con optimismo moderado, ya que, según la encuesta, el 27,6% de las agencias cree que la facturación mejorará, frente al 14,2% que considera que empeorará y el 58,1% cree que permanecerá estable.