Ceca Magán incorpora a la socia fundadora de MRG Abogados, María Jesús Román, para liderar una nueva área

Ceca Magán incorpora a la socia fundadora de MRG Abogados, María Jesús Román, para liderar un nuevo área. - CECA MAGÁN ABOGADOS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ceca Magán Abogados ha anunciado la incorporación de María Jesús Román como socia del despacho, junto con su equipo, para crear y liderar el Área Audiovisual y Derecho de la Cultura, según ha informado la compañía este martes en un comunicado.

Desde Ceca Magán, han asegurado que "refuerzan" la especialización sectorial, incorporando la trayectoria de María Jesús Román y su equipo en el asesoramiento a productoras, plataformas, talento y proyectos de primer nivel del panorama audiovisual y cultural, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, esta apuesta ofrecerá un "asesoramiento transversal y coordinado" en todas las áreas jurídicas que "impactan" en la actividad audiovisual y cultural, según han informado desde la compañía.

El área audiovisual, según Ceca Magán, se posiciona como una práctica imprescindible dentro de la firma, en un contexto marcado por el crecimiento del contenido digital, el desarrollo de nuevas plataformas y la necesidad de estructuras jurídicas cada vez más sofisticadas en materia de derechos, financiación y explotación de activos intangibles.

"La incorporación de María y su equipo representa una operación estratégica relevante para la firma y refuerza nuestra apuesta por la especialización sectorial en industrias con gran proyección y sofisticación", ha comentado el socio director de Ceca Magán Abogados, Esteban Ceca.

María Jesús Román, fundadora de MRG Abogados, ha señalado que el proyecto ha supuesto una "oportunidad extraordinaria" de crecimiento para todo el equipo y ha considerado que la combinación de trayectoria y compañía los ha situado en una posición "especialmente sólida" en el mercado.

Por su parte, el socio de litigación y arbitraje, Emilio Gude, ha apuntado que la incorporación de María Román responde "plenamente a la visión estratégica" de Ceca Magán de seguir construyendo una firma orientada a los sectores económicos y a las necesidades reales de las empresas, más allá de las áreas tradicionales del derecho.

Con esta incorporación, Ceca Magán ha indicado que continúa consolidando su posicionamiento como firma "de referencia", reforzando su capacidad para asesorar en sectores estratégicos y en sus procesos de crecimiento, transformación e innovación.