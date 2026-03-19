CECU pide al Gobierno topar el precio de una cesta básica de alimentos ante la crisis inflacionaria

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores CECU ha reclamado al Gobierno que establezca un tope al precio de una cesta básica de alimentos para proteger a las personas consumidoras ante el repunte inflacionario derivado de la guerra en Oriente Medio, al considerar que las medidas anunciadas por el Ejecutivo son "insuficientes".

En un comunicado, la organización ha valorado positivamente que el Gobierno reconozca la urgencia de la situación y que el ministro de Consumo haya abordado con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la vigilancia de precios y márgenes, una de las demandas que ya había trasladado previamente. Sin embargo, ha criticado que el plan carece de medidas "concretas y ambiciosas" para proteger a los consumidores.

En este contexto, CECU ha instado al Ejecutivo a convocar a las organizaciones de consumidores para analizar la aplicación de las medidas, al tiempo que ha advertido del riesgo de un nuevo incremento de los precios de los alimentos si no se actúa con antelación. Así, la organización ha planteado tres líneas de actuación prioritarias.

En primer lugar, propone limitar los precios mediante la creación de una cesta básica de alimentos, con especial atención a frutas, verduras, legumbres y pescado, e impedir subidas en contextos de volatilidad, además de reforzar las ayudas a colectivos vulnerables para garantizar su acceso.

En segundo lugar, reclama mayor transparencia y control en la cadena alimentaria, con seguimiento de los márgenes de beneficio de la industria y la distribución, la prohibición de prácticas especulativas en productos básicos y el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por último, aboga por fomentar sistemas alimentarios locales y resilientes, promoviendo la producción y el comercio de proximidad, la compra pública de alimentos frescos y de temporada y el refuerzo de la alimentación en centros educativos, con el objetivo de garantizar al menos dos ingestas adecuadas diarias para niños y adolescentes.

CECU ha alertado de que España aún arrastra las consecuencias del último ciclo inflacionario, con un incremento del 30% en los precios de la alimentación en los últimos años, según el IPC, lo que ha dejado a millones de hogares en una situación de vulnerabilidad.

"Un nuevo episodio de inflación descontrolada, en un contexto que combina la subida del precio de la energía, la vivienda y los alimentos, tiene el potencial de desencadenar una crisis social de gran magnitud, con especial impacto en la población más vulnerable", señala Eduardo Montero, experto en Alimentación de CECU.

Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que impulsen medidas que prioricen el interés de la ciudadanía y eviten que la actual situación derive en una crisis de mayor alcance.