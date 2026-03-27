Cellnex acorta tres años el mandato de sus consejeros para reelegirlos anualmente y nombra a 2 independientes

Cynthia Gordon - CELLNEX

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cellnex someterá a su junta general de accionistas, convocada para el próximo 30 de abril, un conjunto de propuestas de gobierno corporativo que suponen un "paso relevante" en la evolución del modelo de supervisión del consejo de administración, entre las que destaca la transición a la reelección anual de los consejeros, en sustitución del actual mandato de tres años.

Este modelo -estándar en los principales mercados internacionales- "refuerza", tal y como ha trasladado la compañía en un comunicado este viernes, la rendición de cuentas ante los accionistas, permite una evaluación más dinámica del desempeño del consejo y facilita una renovación ordenada del órgano cuando las circunstancias así lo requieran.

La junta también votará el nombramiento de Cynthia Gordon y Kais Ben Hamida como nuevos consejeros independientes, así como la reelección del consejero delegado Marco Patuano, los consejeros dominicales Christian Coco y Jonathan Amouyal, el presidente Óscar Fanjul y los consejeros independientes Marieta del Rivero, Ana García Fau, Maite Ballester y Dominique D'Hinnin.

EL CONSEJO ESTARÍA COMPUESTO POR 12 MIEMBROS

De aprobarse el conjunto de propuestas, el consejo estaría compuesto por 12 miembros, con una mayoría reforzada de consejeros no ejecutivos: 11 de los 12, de los cuales ocho serían independientes (67%) y cinco mujeres (42%).

La compañía ha señalado que la reelección de Patuano como consejero ejecutivo "subraya una alineación deliberada: un Consejo que se renueva en estándares de gobierno y composición, en colaboración con un liderazgo ejecutivo que ya ha iniciado el despliegue de las prioridades operativas y estratégicas de Cellnex".

De su lado, Cynthia Gordon aporta más de tres décadas de experiencia ejecutiva en el sector de las telecomunicaciones, con un "profundo conocimiento en estrategia, operaciones y fusiones y adquisiciones (M&A) en múltiples geografías". Ha ocupado puestos de alta dirección en Millicom, Ooredoo y Orange, y actualmente forma parte del consejo de Airtel Africa.

Su nombramiento amplía la perspectiva operativa y sectorial del consejo en un momento en el que Cellnex está profundizando en la optimización de su modelo de negocio.

ACOMPAÑAR LAS DECISIONES DE ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Kais Ben Hamida aporta una "sólida experiencia financiera y transaccional", combinando cargos de director financiero -actualmente en Emirates Integrated Telecommunications Company, y anteriormente en Mobily y Orange Egypt- con posiciones de responsabilidad en M&A e inversión, entre ellas en Orange y Valiance Capital. Su perfil refuerza la capacidad del consejo para acompañar las decisiones de asignación de capital y la evolución del balance.

El presidente de Cellnex ha afirmado que "el gobierno corporativo tiene que ver, en última instancia, con la confianza". "La confianza de los accionistas en que quienes supervisan la compañía cuentan tanto con la independencia necesaria para cuestionar como con la experiencia para orientar", ha añadido, manifestando que las propuestas que presentan reflejan "esa convicción: un consejo más responsable, más independiente y mejor preparado -técnica y profesionalmente- para respaldar la ejecución de una estrategia construida en torno a sus expectativas".

En este sentido, la firma ha destacado que la nueva consejera Gordon, licenciada en estudios de negocio por la Universidad de Brighton, aporta una perspectiva internacional diversa al consejo. Actualmente es presidenta no ejecutiva de Global Fashion Group y consejera no ejecutiva de Severfield y Airtel Africa, además de formar parte de distintos comités en estas organizaciones.

Desde 2019, ejerce como asesora sénior de Tillman Global Holdings, donde ha evaluado y apoyado inversiones en infraestructuras digitales y físicas, incluyendo torres, centros de datos, conectividad en interiores y soluciones energéticas. Anteriormente, fue consejera delegada de Millicom Africa (2015-2017), liderando una transformación de la estrategia, el liderazgo y el desempeño financiero de la compañía en seis países.

Con anterioridad, fue directora comercial del Grupo Ooredoo (2012-2015) y ocupó diversos cargos directivos en Orange-France Telecom, entre ellos vicepresidenta de alianzas y mercados emergentes y vicepresidenta de marketing de empresas. En etapas previas de su carrera, ocupó puestos de responsabilidad en BT, One to One (T-Mobile), AT&T International, Scottish Telecom y Unilever.