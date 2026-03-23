Cellnex incluye un mecanismo de vencimiento anticipado en su contrato de permuta financiera

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Cellnex Finance, filial participada íntegramente por Cellnex, ha incluido un mecanismo de vencimiento anticipado en su contrato de permuta financiera de retorno absoluto, con importe máximo de 550 millones y vencimiento en junio de 2026, según la información remitida este lunes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto,la empresa ha incluido un mecanismo de vencimiento anticipado parcial o total, a opción de Cellnex Finance.
Además, Cellnex ha acordado contratos con dos entidades financieras globales -cuyo nombre no ha sido desvelado- para, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones, reemplazar este contrato de permuta financiera cuando llegue su vencimiento y traspasar el importe del mismo que siga vigente a nuevos contratos de permuta financiera ('equity swaps 2027'), ambos con vencimiento en septiembre de 2027, incluyendo también un mecanismo de vencimiento anticipado, parcial o total.
En este sentido, la compañía ha señalado que los importes que, en su caso, sean objeto de vencimiento anticipado, tanto respecto del contrato de permuta financiera original como, una vez se produzca el traspaso, de los 'equity swaps 2027', se irán recogiendo en la información financiera semestral correspondiente de la firma.
Por último, Cellnex ha manifestado que la suscripción de los 'equity swaps 2027' tiene por objeto cubrir la exposición de la empresa al programa de recompra de 800 millones de acciones en vigor, así como a aquellos que se puedan anunciar en el futuro, y a los instrumentos dilutivos que forman parte de la estructura de capital de Cellnex.