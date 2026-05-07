Cellnex refuerza su liderazgo en sostenibilidad y se fija ser la 'TowerCo' más segura y resiliente en 2030

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, a 2 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha destacado este jueves la mejora de su posición como "líder de sostenibilidad" entre las 'TowerCo' --empresa de torres de telecomunicaciones-- con una hoja de ruta clara hacia 2030, según ha informado la compañía en un comunicado.

La torrera ha celebrado "haber consolidado su posición como líder global en sostenibilidad, respaldada por un sólido desempeño ESG y el reconocimiento de las principales calificaciones e índices de sostenibilidad".

En este contexto, la firma, sobre la base de esta trayectoria, se ha marcado una ambición clara: convertirse en la 'TowerCo' líder en seguridad, eficiencia y resiliencia para 2030.

El nuevo 'Plan director de Sostenibilidad 2030' de Cellnex integra la sostenibilidad en todas las operaciones y en la toma de decisiones estratégicas.

Así las cosas, el plan la posiciona, tal y como ha detallado la empresa, "para liderar la transición energética, operar de forma segura y eficiente, adaptarse al cambio climático y generar valor a largo plazo para los grupos de interés y la sociedad", en línea con la estrategia del grupo de creación de valor a largo horizonte.

En 2025 Cellnex completó con éxito su 'Plan director ESG 2021-2025' y registró avances "sólidos y medibles" en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza (ESG).

DESEMPEÑO ESG CONSISTENTEMENTE SÓLIDO Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

A lo largo de 2025, Cellnex mantuvo una posición de liderazgo en las principales calificaciones internacionales ESG, lo que refleja la "consistencia y credibilidad" de su estrategia de sostenibilidad, según afirma la propia empresa.

La compañía obtuvo una puntuación de 82 puntos en S&P Global, 13,3 en Sustainalytics (Riesgo Bajo), AAA en MSCI, 4,3 en FTSE4Good, A-List en CDP y 93 puntos en Ecovadis, entre otros reconocimientos.

Como parte de este desempeño ESG, Cellnex se mantiene en el índice Dow Jones Best-in-Class Europe en el sector de telecomunicaciones por tercer año consecutivo, "como la única 'TowerCo' representada y la primera empresa española, consolidando su posición entre las compañías líderes de Europa en sostenibilidad".

En la Corporate Sustainability Assessment 2025 de S&P Global, Cellnex mejoró su puntuación global hasta los 82 puntos.

La compañía alcanzó las máximas puntuaciones (100 puntos) en áreas clave como transparencia y 'reporting', ética empresarial y salud y seguridad en el trabajo.

Cellnex fue incluida por cuarto año consecutivo en el S&P Global Sustainability Yearbook y, por segundo año consecutivo, se situó entre las 500 empresas más sostenibles del mundo en el ranking Time-Statista, alcanzando la decimoctava posición a nivel global y el tercer puesto tanto en el sector de infraestructuras de comunicaciones como en España.

RESULTADOS TANGIBLES EN ACCIÓN CLIMÁTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Entre 2021 y 2025, Cellnex logró avances "significativos" en acción climática, con una reducción absoluta del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la línea base del ejercicio 2020.

El grupo opera ahora sus más de 113.000 emplazamientos en Europa con electricidad 100% renovable.

Estos hitos están alineados con la ambición climática a largo plazo de Cellnex: alcanzar el cero neto ('net zero') en 2050, validado formalmente por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

En 2025, Cellnex ha destacado que reforzó "aún más" su gobernanza y su relación externa al desempeñar un papel de liderazgo dentro de la European Wireless Infrastructure Association (EWIA).

La compañía presidió el grupo de trabajo de ESG, un foro que por primera vez reunió a las principales 'TowerCos' de Europa para definir un enfoque sectorial compartido en materia de sostenibilidad.

Bajo la coordinación de Cellnex, el grupo de trabajo ha trabajado de forma proactiva para alinear metodologías y criterios relacionados con la contabilidad de la huella de carbono, la evaluación de la doble materialidad y el reporting de la CSRD.