Celsius, bebida energética sin azúcar que triunfa en EEUU, desembarca en España de la mano de Suntory

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Suntory Beverage & Food Spain ha firmado un acuerdo exclusivo para la distribución en España de Celsius, la marca de bebidas energéticas de mayor crecimiento en Estados Unidos, según informa en un comunicado.

En concreto, el acuerdo, firmado entre la filial de Celsius, Celsius Live Fit International DAC, y SBFS, permitirá que esta bebida energética esté disponible en los canales de alimentación y conveniencia a partir de este mes de marzo.

Con esta alianza, Celsius refuerza su presencia internacional, mientras que Suntory Beverage & Food Spain continúa fortaleciendo su porfolio de bebidas, que incluye marcas como Schweppes, La Casera, Trina y Sunny Delight.

Nacida en el mundo del fitness y creada para complementar estilos de vida activos, Celsius no contiene azúcar, aporta siete vitaminas esenciales y ofrece sabores refrescantes con un marcado perfil frutal.

Tras sus recientes lanzamientos en mercados como Australia, Francia y el Reino Unido, Celsius desembarca en España con una propuesta disruptiva que responde a la creciente demanda de los consumidores por opciones más funcionales.

"Estamos muy ilusionados de poder ofrecer Celsius a los consumidores españoles y acompañarlos en un estilo de vida activo. Queremos seguir impulsando nuestro crecimiento internacional y dar respuesta a la creciente demanda de alternativas funcionales y 'better-for-you' dentro de la categoría de bebidas energéticas, una tendencia que observamos tanto en España como a nivel global", ha indicado el presidente de Celsius International, Garrett Quigley.

Por su parte, el director general de SBFS para el mercado ibérico, Javier Valle, se ha congratulado por "acompañar el desarrollo" de Celsius en España. "En SBFS investigamos e innovamos de forma continua para dar respuesta a las necesidades de los consumidores, y con Celsius ampliamos nuestro porfolio para ofrecerles más opciones. Esto supone una gran oportunidad de crecimiento para nuestros clientes y una ocasión única para seguir reforzando nuestra oferta de bebidas", ha indicado.