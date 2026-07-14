Los centros comerciales mantienen su crecimiento en España y Portugal con casi 770 centros operativos en 2025

Imagen del centro comercial de Torre Sevilla. 2027. - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros comerciales mantienen su crecimiento en España y Portugal con una demanda que ha registrado en los últimos años una tendencia de crecimiento, lo que ha propiciado una evolución favorable de la facturación y permite rozar los 770 centros operativos a cierre de 2025, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

En concreto, a finales del pasado año operaban en el mercado ibérico un total de 768 centros comerciales, de los cuales 592 se localizaban en España y los 176 restantes en Portugal.

Por su parte, la superficie bruta alquilable global (SBA) ascendió a 20,9 millones de metros cuadrados, lo que supuso un crecimiento del 0,3% respecto a diciembre de 2024, mientras que la superficie media por centro se situó cerca de los 27.200 metros cuadrados.

Respecto a la distribución geográfica de la oferta en España, ésta revela una alta concentración en las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, ambas con más de 100 centros, seguidas por Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Galicia.

Mientras que Lisboa y Oporto son los distritos con una mayor dotación en Portugal, con 34 y 27 centros, respectivamente, reuniendo una cuota conjunta sobre la superficie total alquilable en este mercado próxima al 50%.

De esta forma, tanto el número de visitantes a los centros como las ventas del sector mantienen en los últimos años una tendencia al alza, la cual se prolongará previsiblemente a corto plazo.

El Observatorio prevé también un aumento adicional del número de establecimientos y de la superficie bruta alquilable, estimándose que al cierre de 2026 estarán operativos en el conjunto del mercado ibérico cerca de 25 centros comerciales más que a finales de 2025, la mayor parte inaugurados en España.

En la oferta de los centros se mantendrá la tendencia de pérdida de peso de las tiendas de moda, en beneficio de establecimientos de restauración y de otro tipo de locales de servicios sin competencia del canal 'online'.

Un reposicionamiento que tiene como objetivo reforzar la experiencia del visitante y prolongar el tiempo de estancia, elementos clave para sostener la afluencia y la actividad comercial en los centros.