El CEO de GameStop sostiene que se hará con eBay "de una forma o de otra"

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha aseverado que planea adquirir eBay "de una forma o de otra" después de lanzar hace alrededor de dos meses una oferta de adquisición valorada en 55.500 millones de dólares (47.335 millones de euros) que eBay ha rechazado.

Cohen ha evitado responder si GameStop está dispuesto a mejorar la oferta, aunque ha mostrado su clara intención de completar la compra. "No voy a tomar decisiones por mi cuenta, pero vamos a por eBay de una forma u otra", ha indicado en una entrevista concedida a Bloomberg TV.

Igualmente, ha defendido la transacción y los beneficios que puede traer para los accionistas. "El potencial es enorme. Yo no compraría una empresa por 56.000 millones de dólares si no creyera que puedo convertirla en una compañía que valga varias veces más. Por eso esta operación crea valor para los accionistas", ha afirmado.

El consejero delegado de GameStop ha declarado que con la infraestructura conjunta de las dos empresas podrán contar con 1.600 puntos de servicio situados a menos de quince minutos en coche del 80% de la población de EEUU, que permitirán impulsar el 'live commerce'.

"eBay es una plataforma que puedo convertir en un negocio mucho más rentable y mucho más grande. La posibilidad de aprovechar las tiendas de GameStop, nuestra experiencia en videojuegos, tecnología reacondicionada y artículos de colección, combinándolas con eBay para liderar el 'live commerce', es enorme", ha destacado.

GameStop ha presentado una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en 55.500 millones de dólares (47.335 millones de euros) para hacerse con eBay.

Por su parte, el consejo de administración de eBay rechazó la oferta de compra planteada por GameStop al considerar que la propuesta de la cadena de tiendas de videojuegos "no es ni creíble ni atractiva". A pesar de ello, Cohen, ha amenazado con hacer hostil la OPA y trasladar directamente a los accionistas de eBay la propuesta.