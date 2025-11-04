Cerealto compra una participación mayoritaria en Fresca Foods para impulsar su expansión en Estados Unidos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerealto ha adquirido una participación mayoritaria en Fresca Foods, una de las principales compañías estadounidenses especializadas en la fabricación para terceros de snacks naturales y orgánicos, en una operación que representa un paso "decisivo" en su expansión en el mercado norteamericano y cuyo importe no ha sido revelado.

Según ha informado este martes Cerealto en un comunicado, esta adquisición refuerza las capacidades de ambas empresas en segmentos de alto crecimiento dentro del mercado global de snacks y consolida la posición del grupo en Estados Unidos.

Entre los aspectos estratégicos destacados de la operación, la compañía ha subrayado que establece una presencia industrial significativa en el principal mercado mundial de snacks, donde Norteamérica representará aproximadamente un 20% de los ingresos futuros del grupo.

Además, facilita la entrada inmediata en el mercado estadounidense de snacks naturales y orgánicos, valorado en 31.900 millones de dólares (27.670,3 millones de euros) y con una tasa de crecimiento anual prevista del 6,2% hasta 2033.

La integración permitirá también el acceso a una amplia base de clientes en Estados Unidos, acelerando la distribución y la penetración comercial, al tiempo que combinará carteras de productos complementarias que fortalecerán el liderazgo de ambas firmas a ambos lados del Atlántico.

Asimismo, la operación acelerará el crecimiento de las capacidades de fabricación e innovación, ofreciendo un mayor apoyo a una base de clientes compartida.

El equipo directivo de Fresca Foods, con sede en Colorado, mantendrá su participación accionarial y continuará al frente de la gestión diaria de las operaciones en Estados Unidos.

En concreto, Cerealto contará con una participación mayoritaria en la alianza, mientras que el equipo directivo de Fresca Foods conservará una parte significativa del capital y seguirá al frente de las operaciones diarias en Estados Unidos.

A través de esta alianza, Fresca Foods combinará su reconocica experiencia en innovación y su probada capacidad para ayudar a las marcas estadounidenses a crecer, con la capacidad global y la experiencia industrial de Cerealto en fabricación para terceros y marca de distribuidor.

Con la nueva inversión y capacidades reforzadas, ambas compañías se posicionan para acelerar la innovación y aprovechar oportunidades de crecimiento en Estados Unidos y Europa.

El consejero delegado de Cerealto, Boso Fonts, ha celebrado que este anuncio marca un paso decisivo en la trayectoria de crecimiento de la empresa. "Con alrededor del 20% de nuestras ventas procedentes de Estados Unidos gracias a esta alianza, estamos ante un paso transformador para Cerealto", ha aplaudido.

Por su parte, el presidente de Fresca Foods, Todd Dutkin, ha indicado que esta colaboración les aporta "nueva inversión y crecimiento de capacidades", lo que les permitirá acelerar en innovación y ofrecer una gama completa de soluciones en snacks a clientes de Estados Unidos, Europa, Reino Unido y otros mercados".

Finalmente, el consejero delegado de Fresca Foods, Brandon Viar, ha señalado que, junto a Cerealto, cuentan "con la experiencia y la ambición compartida necesarias para impulsar su crecimiento como socio líder en fabricación para terceros dentro del sector de snacks".