Chicago bate récords turísticos con más de 3,5 millones de pernoctaciones y 820 millones de euros de ingresos

Desafía la tendencia de caída de la demanda a nivel nacional con un aumento del 4,3% en la ocupación de habitaciones

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Chicago ha superado sus cifras históricas de demanda e ingresos durante los meses estivales (junio, julio y agosto), confirmando la resiliencia del turismo de la ciudad frente a las dificultades que atraviesa la industria a nivel global.

Según los datos de Choose Chicago, la organización oficial de marketing de destino, los hoteles del Distrito Central de Negocios registraron más de 3,56 millones de noches de habitación ocupadas, un 4,3% más que en 2024, superando el récord prepandemia de 2019.

En términos económicos, los ingresos generados por estas reservas ascendieron a 949 millones de dólares (819,75 millones de euros). Esta cifra récord supone un aumento del 0,8% respecto al verano anterior.

CHICAGO, MOTOR ECONÓMICO FRENTE A LA DEBILIDAD NACIONAL

Este éxito estival ha roto la dinámica del mercado estadounidense. Mientras la demanda hotelera en Chicago batió récords, la demanda a nivel nacional disminuyó un 0,5% durante los mismos meses.

En el acumulado hasta agosto, la demanda total de habitaciones en Chicago aumentó un 3,7%, mientras que el dato nacional en Estados Unidos experimentó una ligera caída del 0,1%.

"Chicago nunca deja de batir récords ni de ser superada como destino global", afirmó Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago.

Reynolds destacó que el sector refuerza su papel como motor económico, con un impacto anual de 20.000 millones de dólares (17.276 millones de euros) y la creación de 130.000 empleos en el sector hotelero.

EL TURISMO DE OCIO Y LOS GRANDES EVENTOS, CLAVES DEL ÉXITO

El verano récord se debe a una intensa agenda de convenciones, eventos deportivos, festivales y conciertos. El turismo de ocio fue el principal impulsor, ya que los viajeros de placer ocuparon 2,5 millones de habitaciones, un 11,2% más que en 2024.

La afluencia masiva se concentró en varios fines de semana históricos. Los cuatro con mayor ocupación registrada se produjeron este verano, destacando el fin de semana del 19 de julio: 92.643 noches de alojamiento (Torneo NIKE y concierto BLACKPINK) y el in de semana del 30 de agosto, 91,559 noches de alojamiento gracias a viajes de placer por el Día del Trabajo y varios conciertos importantes.

"Los hoteles de Chicago se sienten alentados por este impulso y esperan seguir recibiendo a más visitantes en nuestra increíble ciudad", declaró Michael Jacobson, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de Illinois.

El turismo sigue siendo un motor vital de la economía del área metropolitana de Chicago. En 2024, la ciudad recibió aproximadamente 55,3 millones de visitantes. Las reuniones y eventos son un pilar fundamental de dicho impacto: solo en 2024, generaron más de 3.000 millones de dólares (2.591 millones de euros) en actividad económica y acercaron a cientos de miles de nuevos visitantes a la oferta cultural, gastronómica y hotelera de la ciudad.

Choose Chicago y sus socios siguen enfocados en mantener este impulso durante las temporadas de otoño e invierno y en asegurar que Chicago siga prosperando como un destino global de primer nivel para viajes de placer, convenciones y grandes eventos de todo tipo.