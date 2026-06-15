Cimic (ACS) logra un proyecto residencial de lujo en la India que le generará unos ingresos de 80 millones

CIMIC se adjudica un proyecto de construcción residencial de lujo en la India - ACS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

ACS, a través de Leighton Asia, empresa del Grupo Cimic, se ha adjudicado un contrato para llevar a cabo un proyecto residencial de lujo en Bombay (India) para Embassy Developments Limited, uno de los principales promotores inmobiliarios del país.

El proyecto, conocido como Embassy Citadel, está situado en la zona sur de Bombay y generará unos ingresos de aproximadamente 80 millones de euros (132 millones de dólares australianos) para Leighton Asia.

"Esta adjudicación demuestra la capacidad consolidada del Grupo para ejecutar promociones residenciales de gran altura. Leighton Asia ya ha ejecutado con éxito varios proyectos residenciales a gran escala en la India. Nuestra experiencia en entornos urbanos complejos, combinada con nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la ejecución fiable, nos posiciona como un socio de confianza en el sector residencial de alta gama", ha subrayado el CEO del grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo del Grupo Cimic, Juan Santamaría.

El proyecto consiste en la construcción de un edificio, de aproximadamente 300 metros de altura, con una superficie construida de unos 192.000 metros cuadrados. Está previsto que la construcción comience en julio de 2026.