Cirsa multiplica por más de dos su beneficio en 2025, hasta los 72,9 millones de euros

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Cirsa cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 72,9 millones de euros, multiplicando por más de dos (+165%) su resultado de 2024, ha informado la compañía este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de explotación alcanzaron los 2.339 millones, un 8,8% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 753 millones, un 7,8% más --sin tener en cuenta los 6,9 millones de los costes de la salida a Bolsa--.

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, ha señalado que, en 2025, cumplieron "una vez más con los compromisos asumidos" con los accionistas.

Además de los resultados financieros, Agut ha destacado la salida a Bolsa de la empresa y "el progreso tangible en todos los ámbitos" de la agenda ESG.

SEGMENTOS

El segmento de negocio de Casinos mejoró sus resultados respecto a 2024 e incorporó a cuatro nuevos establecimientos en Perú y uno en Marruecos, "reforzando así la presencia del Grupo en mercados regulados y de fuerte crecimiento".

La empresa ha explicado que Slots España obtuvo "unos excelentes resultados" y que los planes comerciales y de producto aportan incrementos notables en los ingresos.

Ha añadido que las sinergias aportadas por la incorporación de las últimas adquisiciones han superado también las previsiones de rentabilidad de dichas operaciones.

En Slots Italia, la compañía registró un crecimiento superior al del mercado por la recuperación del mercado 'retail' y las acciones de mejora de productividad y eficiencia.

Por último, el juego en línea y las apuestas aumentaron los ingresos un 25,8% y el Ebitda un 22%, con un incremento de la base de usuarios activos durante el año hasta los 2,4 millones, un 49% más que un año antes.

Además, ha señalado que Italia completó la transición a la nueva normativa de juego online, un proceso en el que la compañía obtuvo tres licencias.