Civislend aumenta un 31% la financiación captada en el tercer trimestre, hasta los 24 millones de euros

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Civislend alcanzó los 24,1 millones de euros de financiación captada a través del crowdlending de su plataforma entre julio y septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior.

El acumulado desde enero asciende a 90 millones de euros, distribuidos en un total de 35 proyectos inmobiliarios, mientras que desde su fundación en 2017 ha financiado 254 millones de euros en 140 proyectos, según ha comunicado la plataforma de inversión participativa.

"Estas cifras evidencian cómo el crowdlending está consolidándose en España como un modelo que facilita y democratiza la inversión inmobiliaria", defiende la compañía.

La plataforma, regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), continúa reforzando su apuesta por el sector residencial para facilitar el acceso a la vivienda, aunque también mantiene su foco en proyectos de uso terciario como hoteles, aparcamientos, oficinas o locales comerciales.

En los nueve primeros meses de 2025, Civislend destinó el 82% de su inversión al segmento residencial y el 18% a desarrollos terciarios, consolidando así un modelo que combina vivienda y activos no residenciales.

En el tercer trimestre ha ampliado proyectos en ciudades como Badajoz, Tenerife y Vizcaya, que se suman a otras como Barcelona, Lérida, Sevilla, Burgos, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Fuerteventura, Valladolid, Gijón, Castellón, Valencia y Alicante.

La base inversora de Civislend muestra que un 47% de los inversores corresponde a perfiles mayores de 45 años, con una cultura financiera asentada, mientras que Millennials y Gen Z representan el resto.

"El aumento del número de proyectos financiados es una muestra clara de cómo el modelo del crowdlending contribuye a democratizar la inversión inmobiliaria. Nos enorgullece crecer y seguir impulsando nuevos proyectos junto a nuestros inversores", ha señalado su consejero delegado, Iñigo Torroba.