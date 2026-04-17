La CNMC aprueba "con compromisos" la compra de Logista Publicaciones por parte de Boyacá

Archivo - Uno de los camiones de la empresa de transporte y distribución editorial Boyacá. - BOYACÁ - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado "con compromisos" la compra de Logista Publicaciones por parte de Boyacá tras concluir que las medidas propuestas por la compradora son "suficientes para resolver los riesgos" que la concentración plantea para la competencia.

Esta operación, según el organismo, se produce en un mercado especialmente concentrado, ya que ambas compañías representan a "dos de las tres únicas distribuidoras mayoristas" de publicaciones periódicas que operan a nivel nacional en la actualidad.

La CNMC ha detallado que la operación afecta a un mercado caracterizado por "barreras de entrada significativas" y economías de escala, agravadas por el "descenso en la demanda" de publicaciones periódicas en papel frente al consumo digital.

Boyacá se ha comprometido formalmente a mantener las condiciones comerciales frente a editores, puntos de venta y otras distribuidoras durante un periodo de cuatro años para evitar un refuerzo de su posición negociadora.

Asimismo, la entidad resultante deberá separar la actividad de transporte nacional de la distribución mayorista y garantizar que prestará servicios a nuevos clientes "en condiciones equivalentes" a las que disfrutan los clientes actuales del grupo.

QUE BOYACÁ NO COMPARTA CONSEJEROS

En el ámbito de la gobernanza, la CNMC ha impuesto que Boyacá no comparta consejeros en la administración de la distribuidora regional Beralan durante seis años, con el fin de evitar la coordinación y el intercambio de información estratégica.

Finalmente, la compañía se obliga a asegurar la continuidad del servicio en aquellas provincias en las que no haya competidores, impidiendo así que la concentración deje desatendidas determinadas zonas geográficas por la falta de presión competitiva.