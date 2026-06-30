La CNMC somete a consulta la segunda propuesta de compromisos de Telefónica sobre su infraestructura

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un trámite de consulta pública para realizar la prueba de mercado de la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica en relación con el mercado mayorista de acceso a su infraestructura física y a sus centrales, que incorpora una subida de precios, según ha informado este martes el organismo regulador.

Con esta apertura de la prueba de mercado, la CNMC busca recabar la opinión de terceros interesados sobre la propuesta presentada por la compañía de telecomunicaciones.

El organismo ha precisado que este trámite "no supone que la CNMC haga suyos los compromisos sometidos a consulta, ni que comparta o avale su contenido, alcance o suficiencia". El plazo para presentar observaciones será de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Telefónica ya presentó una primera oferta de compromisos el 21 de febrero de 2025, tras la cual la CNMC abrió una primera prueba de mercado en la que distintos operadores y agentes del sector formularon alegaciones.

Posteriormente, el pasado 15 de junio de 2026, la operadora comunicó una propuesta revisada que introduce cambios con respecto a la primera, como mantener los plazos de provisión y el procedimiento de gestión de operadores vigentes, además de contemplar la incorporación de las mejoras que puedan derivarse de expedientes actualmente en curso.

SUBIDA DE PRECIOS E INCLUSIÓN DE CENTRALES

La nueva propuesta de Telefónica prevé un periodo de vigencia de cinco años, prorrogable por un año adicional, y plantea una subida de las cuotas recurrentes de la oferta de acceso vigente (oferta MARCo). Esta subida consistirá en un incremento inicial del 30% respecto a los precios actuales, seguido de incrementos anuales del 16,96% durante los tres años siguientes, y de subidas equivalentes al IPC previsto (2%) en los años cuarto y quinto. Por contra, las cuotas no recurrentes se mantendrán en sus niveles actuales.

Asimismo, la segunda oferta incorpora modificaciones relevantes en materia de precios especificando las tarifas para los próximos cinco años e incluye una oferta mayorista actualizada del servicio de coubicación en las centrales de Telefónica, que permite situar equipos de acceso para el despliegue de redes de fibra (FTTH) mediante una nueva estructura de precios por el uso del espacio.

A la vista del resultado de esta consulta pública, la CNMC ha recordado que podrá otorgar carácter vinculante a los compromisos de forma total o parcial, comunicar a Telefónica sus conclusiones preliminares para solicitar una revisión de la propuesta, o bien rechazar los compromisos y continuar con la tramitación ordinaria del procedimiento.