COAG denuncia que la UE "sacrifica" la PAC y avanza que los tractores volverán a las carreteras de toda Europa

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de que la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea, que propone un recorte del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) supone un "ataque frontal" al campo europeo y un punto de inflexión histórico en el modelo de integración comunitaria, según informa en un comunicado.

"La UE ha decidido sacrificar la Política Agraria Común (PAC) en el altar de la geopolítica y el pago de la deuda de los fondos Next Generation. Los hechos marcan prioridades: entre tractores y tanques, entre futuro para los jóvenes agricultores y misiles para blindar fronteras, entre alimentación y defensa, Von der Leyen ha elegido recortar un 22% los fondos agrarios y multiplicar por cinco el gasto militar. Es inaceptable", ha denunciado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

La organización agraria subraya la "incoherencia" de exigir sostenibilidad, digitalización e innovación mientras se recortan precisamente los fondos que permiten avanzar en esas direcciones. "¿Cómo vamos a rejuvenecer el campo si no se garantizan las ayudas para jóvenes? ¿Cómo vamos a hacer agricultura verde sin apoyo a la modernización?", se cuestiona la organización.

"Diluir el segundo pilar de la PAC, desarrollo rural, en un fondo único por país con otra serie de políticas de cohesión, enmascara un recorte encubierto sin precedentes y una renacionalización en toda regla. Cuando necesitamos más Europa se cargan la gran Política Agraria Común", señalan.

De esta forma, considera que sin fondos, los objetivos del Pacto Verde quedarán en "papel mojado". "Dónde han quedado las líneas estratégicas de la Visión de la Agricultura y la Alimentación presentada apenas hace unos meses por el propio Comisario de Agricultura Hansen. Los agricultores y ganaderos necesitamos menos relatos y más hechos y soluciones. La retórica vacía no paga facturas de piensos y fertilizantes", ha lamentado el secretario general de COAG.

En este contexto, COAG advierte que el abandono institucional del campo tendrá consecuencias sociales y políticas. "Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin soberanía alimentaria, sin equilibrio territorial y sin futuro social", señala.

"Que se prepare la Comisión Europea para la resistencia del campo. Los tractores volverán a las carreteras. Es una propuesta inaceptable", afirma rotundamente Padilla.

Asimismo, desde COAG se advierte de que el debilitamiento de la PAC tendrá efectos directos en la cesta de la compra de los consumidores. "O se defiende una PAC fuerte, o habrá un menú más caro, más inseguridad alimentaria y menos sabor local. El abandono del campo no solo vacía los pueblos, también vacía la nevera y llena el ticket con importaciones sin control y precios más altos. ¿De verdad queremos depender de Mohamed VI para preparar nuestros gazpachos y ensaladas?", alerta COAG.

Así, COAG exige al Gobierno de España y a los europarlamentarios españoles que se planten y defiendan ante Bruselas una PAC fuerte, con dos pilares sólidos y una dotación suficiente. "La soberanía alimentaria es tan estratégica como la defensa. Sin agricultores, no hay alimentos. Sin alimentos, no hay Europa. No podemos tolerar este ataque frontal a la columna vertebral del tejido productivo europeo: la pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias", ha asegurado Padilla.

PROPUESTA DE RECORTAR AL MENOS UN 20% DEL PRESUPUESTO DE LA PAC

Este miércoles, la Comisión Europea presentó su propuesta para el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo de 2028-2034, que recorta en al menos un 20% la asignación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo, ya que la rebaja de 380.000 millones a un mínimo de 300.000 millones.

Así lo explicó el comisario europeo de presupuestos, Piotr Serafin, quien presentó el plan de Bruselas para las cuentas de los próximos siete años ante la Eurocámara antes de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, haya revelado la propuesta ante los medios.

El total del presupuesto pasa de 1,2 billones a 2 billones y recoge un aumento del gasto en Defensa en detrimento de un recorte de la asignación de la PAC el mismo día en que agricultores y ganaderos europeos se han citado a las puertas del edificio principal de la Comisión en Bruselas.

Mientras, el techo de gasto pasa del 1,13% del PIB del bloque al 1,26%, aunque un 0,11% de ese colchón se destinará a repagar la deuda generada por los planes de recuperación y resiliencia.

"Lo que hemos salvaguardado son los pagos de las directivas a los agricultores. Se trata del 80% o el equivalente a 300.000 millones de euros. Es una parte que está claramente salvaguardada y asegurada. Con los planes de asociación nacionales y regionales, hay potencialmente mucha más financiación accesible", ha explicado Von der Leyen en rueda de prensa.

Según ha apuntado la política alemana, lo que busca la Comisión es asegurar es que esta financiación sea "mucho más específica, esté mucho más centrada y que llegue más rápido y sea mucho más transparente". "La agricultura se beneficiará de ello", ha incidido, pese a la rebaja de esta partida.

La presidenta del Ejecutivo comunitario también ha destacado que nunca pone "líneas rojas" y ha recordado que este es sólo "el principio del proceso", ya que "quedan por delante un año y medio o dos de negociaciones" con el Parlamento Europeo y el Consejo.